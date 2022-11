Leitershofen

Stadtbergen wird dank Leitershofen zur Mozartstadt

So soll der Mozartplatz in Leistershofen später einmal aussehen. Strahlenförmig verteilen sich im Boden, ausgehend von Hans Motzhart im Zentrum, Plaketten mit kurzen Infos über die direkte Erbfolge der Familie bis zu Wolfgang Amadeus Mozart, der durch eine sitzende Bronzestatue in Lebensgröße gewürdigt werden soll.

Plus Zwar war das Wolfgang Amadeus Mozart wohl nie in Stadtbergen, aber Vorfahren lebten in Leitershofen. Deshalb soll die Stadt einen besonderen Titel bekommen.

Augsburg ist es bereits, Salzburg sowieso und auch Wien und Prag tragen diesen Titel. Nun könnte sich auch Stadtbergen schon bald in diese illustre Riege einreihen. Denn all diese Städte stehen in besonderer Verbindung zu einem der größten Musiker und Komponisten aller Zeiten: Wolfgang Amadeus Mozart. Zwar war das einstige Wunderkind möglicherweise nie in Stadtbergen, aber der erste historisch belegbare Vorfahre hieß Hans Motzarth und lebte zwischen 1504 und 1569 in Leitershofen. Auch des Wolferls Urgroßonkel Hans Georg Mozart hat dort als Maurermeister seine Spuren hinterlassen. Nun will die Stadt mit einem Mozartplatz der berühmten Familie gedenken. Die Pläne dazu wurden jetzt im Stadtrat vorgestellt.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

