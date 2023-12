Bahnarbeiten bei Meitingen dauern noch länger

Seit Wochen müssen die Fahrgäste auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth Behinderungen hinnehmen. Diese verlängern sich nun.

Die Baustelle an den Bahngleisen bei Meitingen dauert länger. Für die Strecke Augsburg – Donauwörth gilt daher der Fahrplan der letzten Wochen noch weiter. Go-Ahead hat von der Deutschen Bahn AG (DB) die Information bekommen, dass sich die derzeit laufenden Bauarbeiten der DB auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth länger hinziehen und dass die Baustelle bis mindestens Sonntag, 10. Dezember, verlängert wird.

Abends und am Wochenende nur Schienenersatzverkehr

„Wir müssen daher unseren Fahrgästen leider weiterhin einen reduzierten Fahrplan und sicherlich auch manche Verspätung zumuten – das tut uns sehr leid, geht aber nicht anders“, so Arno Beugel von Go-Ahead. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das Fahrplankonzept der vergangenen Wochen weiter zu fahren: Wir werden tagsüber in jeder Stunde eine Verbindung der Linie RB 87 fahren können und damit alle Stationen bedienen. Am Abend und am Wochenende können wir leider nur im Schienenersatzverkehr fahren, die Strecke wird dann komplett gesperrt.“ (AZ)

