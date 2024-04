Beratungsangebot für Einsteiger an PC oder Smartphone

Kostenlose Unterstützung für digitale Einsteiger gibt es an der neuen Beratungstheke in Meitingen. Bürgerinnen und Bürger können Fragen loswerden.

Der Markt Meitingen gehört zu den 16 Kommunen, die im Rahmen des vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales geförderten Projekts „zusammen digital“ eigene Beratungstheken einrichten. Zielgruppe sind vor allem digitale Einsteigerinnen und Einsteiger - ihnen soll das Projekt Hilfe bei ganz individuellen Fragen zu den Themen Internet und Smartphone bieten. Dabei kann beispielweise erklärt werden, wie Online-Angebote von Banken oder des öffentlichen Nahverkehrs genutzt werden können.

Der bayerische Digitalminister Fabian Mehring ( Freie Wähler) begrüßt das Angebot in seiner Heimatgemeinde: „Ob jung oder alt, ob digital native, Tekkie oder Einsteiger. Mit unseren Beratungstheken bringen wir die Generationen zusammen und begeistern für die digitale Transformation." Junge Menschen schulten dabei die digitalen Fähigkeiten von Einsteigern und machten sie fit für die Zukunft. "So bringen wir das Digitale und das Soziale zusammen, denn: Auch Digitalisierung klappt am besten gemeinsam,“ so Mehring.

Die Beratungstheke im Markt Meitingen soll als Kooperationsprojekt des Meitinger Seniorenbüros mit dem gemeindlichen Jugendzentrum ins Leben gerufen werden. Weitere Informationen zum Standort und den Öffnungszeiten der Meitinger Beratungstheke folgen. Bürgermeister Michael Higl freut sich, dass Meitingen den Zuschlag bekommen hat: „Wir können im Markt Meitingen dank verschiedener engagierter Akteure bereits auf eine rund 20-jährige Erfolgsgeschichte der Erwachsenen-Medienbildung zurückblicken." Dieses Angebot könne nun weiter verstetigt und professionalisiert werden.

Mehr als 40 Kommunen in Bayern haben sich beworben

Ziel von ‚zusammen digital‘ ist es, den Menschen im Freistaat, die bislang keine oder nur geringe digitale Fähigkeiten besitzen, an insgesamt 30 Standorten in ganz Bayern in die Lage zu versetzen, digitale Alltagsangebote zu nutzen. In der aktuellen zweiten Bewerbungsrunde hatten sich mehr als 40 Gemeinden mit engagierten Anträgen für die Teilnahme beworben. Das Projekt geht deutlich über konventionelle digitale Unterstützungsmaßnahmen für Senioren hinaus: Zum einen richtet es sich an digitale Einsteiger insgesamt, zum anderen erfolgt das Coaching der Einsteiger durch lokal verwurzelte Jugendliche und leistet dabei einen Beitrag für den intergenerationellen Austausch und Zusammenhalt. ‚zusammen digital‘ wird vom „JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis“ durchgeführt. Das Bayerische Staatsministerium für Digitales fördert das Projekt mit insgesamt 947.452,91 Euro. (AZ)