Meitingen/Dillingen

18:00 Uhr

Kandidiert Fabian Mehring im Norden direkt für den Landtag?

Wer steht in knapp zwei Jahren auf dem Stimmzettel, wenn Landtagswahl ist?

Plus Die schwierige Bewerbersuche von CSU und FW für den Landratsposten in Dillingen zeigt: Bei der Landtagswahl in zwei Jahren könnte es richtig spannend werden.

Von Christoph Frey

Das Versprechen klang großmütig: Mit "vollem Herzblut" werde er sich für die Landratskandidatin oder den Kandidaten der Freien Wähler im Wahlkampf einsetzen, versprach Fabian Mehring, als er am Donnerstag kundtat, selber nicht für die Nachfolge von Leo Schrell in Dillingen kandidieren zu wollen. Mehring im Dauereinsatz als Wahlkämpfer im Nachbarlandkreis – für den 32-Jährigen aus Meitingen könnte sich das durchaus auszahlen. Denn nach der Wahl ist bekanntlich immer auch vor der Wahl. Besonders in diesem Fall.

