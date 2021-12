Eine App aus Meitingen soll Autobesitzer und Werkstätten zusammenbringen

Plus Jaro Holzmann und Emanuel Becker wollen mit ihrer Geschäftsidee die Auto-Branche verändern. Dafür setzen sie alles auf eine Karte.

Jaro Holzmann und Emanuel Becker sind seit etwa 14 Jahren Freunde und immer wieder Geschäftspartner. Gemeinsam trugen sie Zeitungen aus, kauften Roller, reparierten sie und verkauften sie wieder, jobbten im Getränkemarkt, organisierten Veranstaltungen und betrieben in Augsburg einen Escape-Room. Nun versuchen sie es erneut.