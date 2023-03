Rat und Hilfe für alte Menschen in Meitingen und Umgebung

Wer hilft wem wobei? Corina Hock-Bronnhuber weiß, wo sich Senioren und ihre Angehörigen Unterstützung holen können.

Angelaufen ist im nördlichen Landkreis Augsburg ein neuer Service für Senioren, wie es ihn auch im Holzwinkel schon gibt. Ob es um das Ausfüllen komplizierter Anträge oder die Organisation von Hilfen für ältere Menschen geht: Corina Hock-Bronnhuber ist zur Stelle. Gut erreichbare, klare und einfache Beratungsleistungen für Senioren und ihre Angehörigen anzubieten oder zu vermitteln – das ist das Ziel der neuen dezentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren, die Hock-Bronnhuber im nördlichen Kreis Augsburg mit Leben füllt.

Stationiert ist die Diplom-Sozialpädagogin vom Arbeiter-Samariter-Bund Augsburg (ASB) im Meitinger Seniorenbüro und im Büro in Biberbach. Unterwegs ist sie im Markt Meitingen und seinen Ortsteilen, in Biberbach sowie in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf. „Hausbesuche sind möglich“, verkündet Corina Hock-Bronnhuber und macht die Notwendigkeit von Bedarf und Situation abhängig. Überstülpen möchte sie niemandem etwas. Stattdessen möchte sie den Seniorinnen und Senioren Zeit geben, selbstbestimmt dann eine Dienstleistung anzunehmen, wenn sie dies für gut und richtig halten. So soll erreicht werden, dass Seniorinnen und Senioren möglichst lange selbstbestimmt und eigenständig leben können.

Sitz im Seniorenbüro in Meitingen

Nicht lehrmeisterlich, sondern authentisch und professionell zugleich möchte die zertifizierte Kneipp-Gesundheitstrainerin im Umgang mit den Seniorinnen und Senioren sein. Im Seniorenbüro in Meitingen weiß sie bereits genau, zur welcher Infoschrift sie greifen muss, wenn es darum geht Dienstleistungen wie etwa Essen auf Rädern, ambulante Pflege, Tagespflege oder den Hausnotruf zu vermitteln. Die ambitionierte Sozialpädagogin hilft beim Ausfüllen seitenlanger Anträge, beispielsweise wenn es um Stiftungsgelder für horrende Strompreise geht, informiert und rät bei Problemen in Alltag und hält auch die Ohren auf, wenn es darum geht, neue Bedarfe zu erkennen.

Erst kürzlich habe sie erfahren, dass das Angebot an Pflegekursen für pflegende Angehörige rar ist, erklärt sie im Gespräch und setzt das Thema sogleich mit Jens Tietböhl vom Meitinger Seniorenbüro auf die Agenda für einen Runden Tisch. Andere Themen, für die Corina Hock-Bronnhuber sich interessiert und starkmacht – wie etwa die Philosophie oder Trendthemen wie das Waldbaden –, erreichen sogar jede Altersgruppe. Denn in Biberbach besetzt sie die Koordinationsstelle für Soziales, Begegnung und Gesundheit. Sie beteiligt sich am Ferienprogramm, kümmert sich um Alt und Jung, um das Thema Asyl sowie um die ältere Generation.

Kontakt: Corina Hock-Bronnhuber ist im Meitinger Seniorenbüro unter der Nummer 08271-8141730 oder im Büro in Biberbach unter der Nummer 08271-4281110 zu erreichen. Unter seniorenbuero-anlaufstelle@augsburg-asb.de ist die Sozialpädagogin auch per E-Mail zu erreichen.

