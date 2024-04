Meitingen

Meitingen erhöht nach 25 Jahren die Preise fürs Freibad

Das Freibad Meitingen wird in diesem Jahr am Sonntag, 12. Mai, öffnen.

Plus Das Defizit für den Betrieb des SunSplash steigt von Jahr zu Jahr. Doch es gibt für die kommende Sommersaison auch eine gute Nachricht.

Von Regine Kahl

Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher kamen während einer Sommersaison in den vergangenen Jahren in das Meitinger Freibad SunSplash. Das Bad mit Rutsche, 50-Meter-Bahn, Strömungskanal, Wasserkanone und separatem Kleinkinderbecken ist in der Region Meitingen neben den Seen in Kühlenthal und Thierhaupten ein beliebter Ort zur Abkühlung im Sommer. Doch wegen des hohen Defizits beim Betrieb hat sich der Gemeinderat Meitingen nun dazu entschlossen, die Eintrittspreise für das Freibad zu erhöhen. Dies geschieht laut Bürgermeister Michael Higl erstmals seit 1998.

Das Defizit für die Gemeinde bei der Bilanz für das Freibad ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Im vergangenen Jahr lag das Minus bereits bei 840.000 Euro. Einnahmen von 155.000 Euro standen Ausgaben von rund einer Million Euro gegenüber. Diese Zahlen haben im Gemeinderat zum Beschluss geführt, alle Tarife anzuheben. Man habe sich dabei an den Preisen in den Bädern in Gersthofen und Donauwörth orientiert, sagt der Bürgermeister. Vor allem die Dauer- und Familienkarten seien aber in Meitingen weiterhin günstiger.

