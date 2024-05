Meitingen

vor 34 Min.

Meitingen gibt 150.000 Euro Zuschuss für St.-Clemens-Kirche

Die Gemeinde Meitingen unterstützt die Sanierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Clemens in Herbertshofen.

Plus Mit der Herbertshofer Kirche und neuen Trausälen befasste sich der Meitinger Martkgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Dabei gab's gute Nachrichten.

Von Michael Siegel

Das Meitinger Rathaus schließt demnächst für Jahre, weil es energetisch saniert und baulich modernisiert wird. Die Verwaltung zieht in ein Gebäude der Firma SGL um. Geschlossen wird damit auch der Trausaal im Rathaus, heiraten soll man in der Marktgemeinde dennoch können. Zu diesem Zweck hat jetzt der Marktgemeinderat die Grundlagen geschaffen, dass zwei neue Trausäle amtlich „gewidmet“ werden können. Und damit Freunde barocker Architektur in der Gemeinde ihre kirchliche Hochzeit schön und ohne Sorgen feiern können, beschloss das Gremium nach einigen Klärungen, die Kirchenstiftung bei der statischen Sanierung der Dachkonstruktion und der Inneninstandsetzung der Herbertshofer St.-Clemens-Kirche mit 150.000 Euro zu unterstützen.

Wegen einer dringend notwendigen Sanierung wird das Meitinger Rathaus geschlossen. Die Verwaltung muss während der Bauarbeiten umziehen. Nun werden übergangsweise zwei neue Trauzimmer gebraucht. Foto: Marcus Merk

Bürgermeister Michael Higl stellte im Gremium eine entsprechende Bitte, verfasst von Pfarrer Gerhard Krammer, vor. „Nachdem die Diözese Augsburg mittlerweile das Bauvorhaben mit einem Kostenvolumen von crica 1.500.000 Euro genehmigt hat, bittet die Pfarrkirchenstiftung um eine Bezuschussung dieser Maßnahme durch die Marktgemeinde Meitingen“. Über 900.000 Euro, so zeigte es ein beigefügter Finanzierungsplan, komme von der Diözese, dazu weitere Zuschüsse aus dem bayerischen Landtag, vom Landkreis Augsburg, dem Landesamt für Denkmalpflege oder der Bayerischen Landesstiftung. Wodurch sich der Eigenanteil für die Herbertshofer noch auf rund 353.000 Euro belaufe. Bürgermeister Higl verwies auf die bisherige Handhabe des Marktes, bei vergleichbaren Vorhaben zehn Prozent der Kosten durch einen Zuschuss mitfinanziert zu haben. Konkret seien dies zehn Prozent von der Gesamtsumme gewesen, im Falle Herbertshofens also 150.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen