Meitinger Rotes Kreuz wird 90 – und hat mit den Jahren viel erlebt

Von einer Feldküche im Ahrtal hin zur Augsburger Weihnachtsbombe. Das Rote Kreuz Meitingen hat schon so einiges erlebt. Beim Jubiläum will man um Unterstützung werben.

Der Ortsverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) aus Meitingen wird 90. In dieser Zeit hat der Verband einiges erlebt: eine Fliegerbombe an Weihnachten, Versorgung bei Hochwassern oder Hilfsfahrten in Krisengebiete. Für das Jubiläum will man Besucherinnen und Besuchern beim Tag der offenen Tür etwas bieten. Damit hofft man auf weitere Hilfe aus der Bevölkerung.

Tauchcontainer, Rettungsaktion und mehr

Am Sonntag, 25. September, laden die Mitglieder des Meitinger BRK alle Interessierten zu sich in die Bernhard-Monath-Straße ein. Neben Vorstellungen der Wasserwacht wird gezeigt, wie eingeklemmte Menschen aus einem Auto gerettet werden. In einem großen Tauchcontainer sollen Besucherinnen und Besucher außerdem in die Rolle von Rettungsschwimmern schlüpfen. Doch der Tag der offenen Türe ist kein reiner Selbstzweck, verrät der Meitinger Bereitschaftsleiter Andreas Storr. "Wir hoffen am Sonntag auch darauf, Menschen für uns begeistern zu können." Sowohl neue Mitglieder als auch Spenden werden benötigt. "Wir werden auf dem Gelände auch einen Rettungsanzug von uns aufstellen und zeigen, wie viel er kostet – um den Menschen zu zeigen, dass wir für solche Anschaffungen ihre Hilfe brauchen", sagt Storr.

Mittlerweile hat der Ortsverband 160 Mitglieder, davon etwa 60 aktive. Doch das war nicht immer so. 1932 fand im Gasthof zur Post das Gründungstreffen der Sanitätsgruppe Meitingen statt – mit ganzen zehn Mitgliedern. Im Laufe der Jahre wuchs die Gruppe und der Einsatzbereich verbreiterte sich. Von der Wasserwacht über den Bereitschaftsdienst bis hin zur Katastrophenhilfe. So organisiert die Gruppe seit den 1990er-Jahren regelmäßig Hilfskonvois nach Rumänien, Kroatien und in die Ukraine. "Das waren dann immer mehrere Lkw voller Spenden mit Klamotten und Krankenhaus-Equipment", beschreibt Storr.

Meitinger BRK als Fluthelfer im Ahrtal

Die Meitinger Hilfskräfte waren auch bei den großen Flutkatastrophen der jüngeren Vergangenheit zur Stelle. Sowohl beim Hochwasser in Deggendorf 2013 als auch den Überschwemmungen im Ahrtal 2021 waren etliche Helferinnen und Helfer vor Ort. "Das ist in Meitingen unser Spezialgebiet – wir haben einen Betreuungs- und Versorgungskonvoi", sagt Storr. Mit einer eigenen Feldküche habe man im Ahrtal für mehrere Hundert Menschen gekocht und sie versorgt. Geholfen haben die Meitinger auch, als während der Weihnachtsfeiertage in Augsburg eine alte Fliegerbombe gefunden wurde. Etliche Menschen mussten damals aus Alten- und Pflegeheimen evakuiert werden.

Lesen Sie dazu auch