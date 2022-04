Überfall auf Tankstelle in Meitingen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ein junger Mann überfällt eine Tankstelle in Meitingen und bedroht eine Mitarbeiterin mit einer Waffe. Nun hat die Polizei einen 29-Jährigen festgenommen.

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Meitingen hat die Polizei einen 29-Jährigen festgenommen. Am Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr, soll der junge Mann die Tankstelle in der Donauwörther Straße überfallen haben. Der mutmaßliche Räuber bedrohte laut Polizei unmittelbar nach dem Betreten der Tankstelle eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und forderte Geld. Die Angestellte übergab ihm daraufhin den Kasseninhalt. Nach Informationen unserer Redaktion sollen sich in der Kasse rund 320 Euro befunden haben.

29-Jähriger soll Tankstelle in Meitingen überfallen haben

Nicht einmal 24 Stunden nach der Tat, sei bereits am Freitag die Festnahme gelungen, teilt Polizeisprecher Markus Trieb auf Nachfrage mit. Nachdem die Beamten noch in der Nacht mit der Fahndung begonnen hatten, nahmen sie den Tatverdächtigen in seiner Wohnung im Gemeindegebiet Meitingen fest. Daneben wurde noch ein zweiter Mann festgenommen, ob er ebenfalls an der Tat beteiligt war, stehe noch nicht fest, so Polizeisprecher Trieb.

Der mutmaßliche Tankstellenräuber aus dem Gemeindegebiet Meitingen sitzt nun in Untersuchungshaft.