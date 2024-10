Premiere für die Meitinger Hobbyfreunde

Im Meitinger Bürgersaal und dessen Foyer findet am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, die Jahresausstellung der Meitinger Hobbyfreunde statt. In den vergangenen Jahren präsentierten die Hobbyfreunde ihre kunstvollen Kreationen immer im Meitinger Rathaus, doch nachdem nun saniert und damit in den kommenden drei Jahren nicht zur Verfügung stehen wird, findet die Ausstellung im Bürgersaal statt.

Neu ist auch: Die Leitung der Ausstellung hat zum ersten Mal die im April dieses Jahres neu gewählte Vorsitzenden Christa Müller inne.

An beiden Ausstellungstagen laden 30 Aussteller, darunter heuer zehn neue Hobbykünstler, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum Besuch ein, um ihre Werke aus den verschiedensten Kunstbereichen zu präsentieren. Gezeigt und ausgestellt werden im Bürgersaal und dessen Foyer eine Vielfalt von Malereien aller Stilrichtungen, kunstvolle Holzarbeiten, Krippen, Schnitz- und Drechselarbeiten, Strick-, Häkel- sowie Filztechniken.

Wie in all den Jahren zuvor gibt es einen Sonderverkauf von Handarbeiten statt, dessen Reinerlös dem Kinderheim in Bascheneeg zugutekommt. Zudem wird im Bürgersaal ein Christbaum mit von Robert Eber aus Kühlenthal kunsthandwerklich gefertigten Holzsternen aufgestellt und geschmückt. Diese Sterne werden dem Bayerischen Rundfunk für die Aktion „Sternstunden“ auf dem Nürnberger Christkindlmarkt zum Verkauf zur Verfügung gestellt. Schirmherr der zweitägigen Veranstaltung ist Bürgermeister Michael Higl. (peh)