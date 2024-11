Reservisten laufen durch die Nacht und lösen Aufgaben

Heuer steht der 40. Nacht-Orientierungs-Marsch an. Geplant hat ihn der Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Kreisgruppe Schwaben–Nord. Die Truppe wurde am 2. Dezember 1972 gegründet. Ausrichter ist heuer die Reservistenkameradschaft Meitingen unter der Leitung ihres ersten Vorsitzenden und Major der Reserve bei der Reservistenkameradschaft, Patrick Reiser.

„Die Kreisgruppe Schwaben-Nord führt heuer im Rahmen der militärischen Ausbildung und Sicherheitspolitik ihren traditionellen Nachtorientierungsmarsch im Gelände Lan-enreichen als Verbandsveranstaltung mit Uniformtragerlaubnis durch“, erklärt Reiser. Startschuss in Langenreichen ist um 16 Uhr am Feldlager der Mannschaften. Jedes Team besteht aus vier Leuten. Die Marschzeit von 180 Minuten darf nicht überschritten werden. Das Feldlager befindet sich in Pfarreistraße am Feuerwehrgerätehaus. Die Siegerehrung ist gegen 23 Uhr.

Die Verpflegung wird im Feldlager vom Schützenverein Langenreichen zur Verfügung gestellt. Mannschaftsführer ist der dienstgradhöchste Teilnehmer der Mannschaft. Die Streckenlänge beträgt etwa zehn Kilometer auf einem eher flachen Patrouillenweg. Auch befreundete Mannschaften aus der benachbarten Schweiz (OG Thun) und aus Friuli in Italien haben ihre Teilnahme zugesagt. Die Leitung des Nacht-Orientierungs-Marsches liegt in den Händen von Major d. R. Patrick Reiser, Hauptmann d.R. Marcus Müller und O Gefr. d. R Klaus-Dieter Jäger. Wettkampfleiter sind StFw a. D. Wolfgang Zinnecker und StFw d. R. Bernhard Schildenberger. Nachmeldungen sind nicht mehr möglich.

Auszeichnung bei den Reservisten in Gottmannshofen

Erst kürzlich sind zwei Offiziere aus Meitingen ausgezeichnet worden. Beim Ehrenabend der Kreisgruppe-Nord im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr in Gottmannshofen wurde der erst jüngst zum Major der Reserve ernannte Meitinger Reservisten Kameraden–Vorsitzende Patrick Reiser für seine überdurchschnittlichen Verdienste mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Sein Meitinger Kamerad, Heiner Schilling, Hauptmann der Reserve, erhielt für seine 60-jährige Verbandsmitgliedschaft die gleiche Ehrennadel. Der Laudator, Kreisvorsitzender Werner Wölfel danke allen, die sich für die „freiheitlich-demokratischen Grundrechte“ einsetzen und dies auch durch das Tragen der Uniform nach Außen kundtun.

Volkstrauertag wird vorverlegt

Der Volkstrauertag wird vorverlegt: Am Sonntag, 10. November, werden die Meitinger Reservisten und Veteranen bei den Feierlichkeiten anlässlich des Volkstrauertages in Meitingen anwesend sein. Grund für die Vorverlegung der Feierlichkeiten am Denkmal in Meitingen ist, dass Dr. Max-Josef Metzger in Kaufbeuren im Rahmen eines Festaktes die Seligsprechung erhält. (peh)

Patrick Reiser (links) und Heiner Schilling (rechts) wurden beim Ehrenabend des Verbands der Reservisten der Kreisgruppe Schwaben in Gottmannshofen mit der silbernen Ehrennadel des Verbands geehrt. Foto: Peter Heider