Meitingen

12:00 Uhr

Der Märtyrer aus Meitingen wird selig gesprochen

Der Stolperstein vor dem Christkönigshaus sowie die Gedenkstele im Innenhof des u-förmigen Baus in der St. Wolfgang Straße werden auch künftig an exponierter Stelle an Dr. Max Josef Metzger erinnern – auch wenn das Gebäude mittlerweile verkauft wurde.

Plus Zum 80. Todestag von Dr. Max Josef Metzger sind Feierlichkeiten geplant. Genau rechtzeitig gibt es in Meitingen eine große Neuigkeit.

Von Steffi Brand

„Ich habe mein Leben Gott angeboten für den Frieden der Welt und die Einheit der Kirche.“ Dieser Schriftzug am Grabstein von Dr. Max Josef Metzger rückt am Mittwoch, 17. April, in den Fokus jener, die an den Feierlichkeiten zum 80. Todestag von Metzger teilnehmen werden. Zum 80. Jahrestag wird die Erinnerung an das Wirken von Metzger erneut entfacht. Und dafür gibt es einen weiteren Grund: Der Seligsprechung von Metzger, die bereits im Jahr 2006 initiiert wurde, steht nichts mehr im Wege.

Diese Nachricht, die Gerhard Krammer, Pfarrer der katholischen Kirche St. Wolfgang in Meitingen, in einer Messe kundtat, stammte von der Erzdiözese Freiburg. Metzgers Heimatdiözese informierte, dass das Dikasterium für die Selig- und Heiligsprechung im Vatikan den Weg freigemacht habe für die baldige Seligsprechung von Dr. Max Josef Metzger, was bedeutet: Die Ermordung des aus Schopfheim (Baden-Württemberg) stammenden Priesters durch die Nationalsozialisten wurde als Märtyrertod anerkannt. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger dazu: „Darauf haben viele Menschen in der Erzdiözese Freiburg lange gewartet. Rom würdigt damit einen Verfechter des Friedens und Gegner des Nationalsozialismus.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen