Meitingen

06:15 Uhr

Sorgen und Einsamkeit im Alter: Eine neue Gruppe hilft weiter

Plus In Meitingen bietet die Diakonie ein Angebot des Austauschs für Seniorinnen und Senioren, die besondere Herausforderungen meistern müssen.

Von Steffi Brand

Das Alter bringt neben den Schätzen des Lebens auch Erfahrungen mit Krankheit, Verlust und Einsamkeit mit sich, was viele Seniorinnen und Senioren als belastend empfinden. So kann der Übergang von der Erwerbstätigkeit zur Rente ebenso herausfordernd und verstörend wirken wie eine schwere Erkrankung oder der Verlust eines geliebten Menschen.

Um an dieser Stelle für Entlastung zu sorgen und einen stabilen Alltag zu ermöglichen, bietet der Sozialpsychiatrische Dienst der Diakonie Augsburg seit Februar ein Gruppenangebot in der Begegnungsstätte am Fiakerpark an. Bernd Bönsch moderiert die Gruppe, die sich an Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren richtet, die unter körperlichen und psychischen Erkrankungen leiden. Im Fokus stehen der Austausch und Gespräche. In der Gruppe sollen Impulse zum Umgang mit den Gedanken und Gefühlen eine Stabilisierung bewirken; meditative Impulse können darüber hinaus der Entspannung dienen.

