Meitingen

06:00 Uhr

Ukrainischer Straßenmusiker rührt Publikum in Meitingen zu Tränen

Plus Lieder für den Frieden: An die 100 Mitwirkende lassen kleine Konzertreihe mitten in Meitingen zu einem Erfolg werden. Fast 5000 Euro bleiben an Spenden übrig.

Von Steffi Brand

Einige Zuhörer zeigten Flagge und Farben der Ukraine. So standen sie am Ostermontag auf dem Schloßplatz in Meitingen und lauschten der Stimme von Ivan Serhiienko. Er ist vor wenigen Wochen aus dem Kriegsgebiet geflohen und im Meitinger Ortsteil Erlingen untergekommen. Die Tränen in den Augen der Zuhörerinnen und Zuhörer ließen schnell erkennen: Sie verstehen, wovon der talentierte Sänger singt.

