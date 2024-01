Meitingen

18:01 Uhr

Die Meitinger Verwaltung zieht auf das SGL-Gelände um

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Rathaus Meitingen ziehen während der Sanierung in ein leer stehendes Gebäude von SGL in der Werner-von-Siemens Straße in Meitingen um.

Plus Ein Rathaus geht auf Reisen - und nimmt die Meitinger Gemeindebücherei, Volkshochschulverwaltung und Krabbelstube aufs SGL-Gelände mit.

Von Michael Siegel

Warum eigentlich sieht man immer wieder Beschäftigte des Marktes Meitingen auf das Werksgelände der Firma SGL Carbon in der örtlichen Werner-von Siemens-Straße gehen – und warum haben mehrere von ihnen offenbar sogar einen SGL-Mitarbeiter-Ausweis? Irgendwann, so Bürgermeister Michael Higl, war es kein Geheimnis mehr in Meitingen, dass sich da etwas anbahnt. Und wer eins und eins zusammenzählte, der kam darauf, dass es etwas mit dem Meitinger Rathaus zu tun haben könnten. Kürzlich macht es die Gemeinde öffentlich: Die gesamte Meitinger Verwaltung aus dem Rathaus plus die örtliche Bücherei plus das Büro der Volkshochschule plus die Krabbelstube werden zu SGL umziehen. Geplant ist, dass sich die Institutionen von November 2024 bis Ende des Jahres 2027 im ehemaligen Hauptverwaltungsgebäude des Industrieunternehmens einrichten werden.

Für Rathaus, Bücherei, Volkshochschule und die Krabbelstube erübrigt sich damit eine ebenfalls angedachte Unterbringung in einem Containerdorf auf der Schlosswiese, was alternativ als Übergangslösung geprüft worden war. Übergangslösung für den anstehenden Umbau des aus den 80-er Jahren stammenden Rathauses, der aufgrund einer kürzlich zugesagten Fünf-Millionen-Euro-EU-Förderung schnellstmöglich angegangen werden soll.

