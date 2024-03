Meitingen

vor 58 Min.

Was wird aus dem Bereich Verbundstoffe bei der SGL Carbon?

Das Unternehmen SGL Carbon in Meitingen aus der Luft.

Plus Das Meitinger Unternehmen SGL hat unter anderem auf das Thema Windkraft gesetzt. Dass sich da viel zu wenig tut, wirkt sich direkt auf die Firma aus.

Von Cordula Homann

Wie berichtet, prüft die SGL Carbon derzeit verschiedene strategische Optionen für den Geschäftsbereich Carbon Fibers (CF). Damit sind Faserverbundstoffe gemeint. In diesem Geschäftsbereich sind in Meitingen rund 80 Mitarbeitende tätig. Carbonfasern werden unter anderem in der Windindustrie verarbeitet.

Nachdem die Nachfrage aus diesem Bereich im vergangenen Jahr eingebrochen ist, denkt das Unternehmen SGL Carbon seinerseits über einen möglichen Teil- oder vollständigen Verkauf des Geschäftsbereichs CF nach. In einem ersten Schritt sollen zeitnah potenzielle Interessenten über die Rahmendaten des Geschäftsbereichs informiert und grundsätzliches Erwerbsinteresse ermittelt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen