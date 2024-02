Flaute im Geschäft mit Windrädern: SGL will Fasergeschäft verkaufen

Das Geschäft mit Windrädern läuft derzeit nicht gut. Das hat auch Folgen für einen großen Geschäftsbereich des Kohlenstoff-Spezialisten SGL Carbon.

Dem Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon steht möglicherweise ein Einschnitt bevor. Das Unternehmen prüft den Verkauf des Geschäftsbereichs Carbon Fibers. In diesem ist die Produktion von Carbonfasern, Acrylfasern und Verbundwerkstoffen gebündelt, die das Ausgangsmaterial für Leichtbau-Produkte sind. Grund ist offenbar eine schwierige Geschäftslage. "Die SGL Carbon prüft derzeit verschiedene strategische Optionen für den Geschäftsbereich Carbon Fibers", teilte das Unternehmen mit. "Diese umfassen auch einen möglichen Teil- oder vollständigen Verkauf des Geschäftsbereichs." Dieser machte in den ersten drei Quartalen 2023 rund ein Fünftel des Umsatzes aus.

Der Bereich hat sieben Standorte in Europa und Nordamerika, darunter die Fabrik für Carbonfasern in Moses Lake, USA. Der Bereich habe in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres einen "operativen Verlust" verbuchen müssen. Ein Grund ist die Schwäche der Windkraft-Industrie.

Windkraft-Industrie in der Krise: Auswirkungen auch auf SGL Carbon

"Nach dem temporären Einbruch der Nachfrage nach Carbonfasern aus dem wichtigen Windindustrie-Markt waren Umsatz und Ergebnis des Geschäftsbereichs im Laufe des Geschäftsjahres 2023 deutlich eingebrochen", heißt es in der Mitteilung. "Aufgrund der Bedeutung der Windindustrie für den europäischen Green Deal sind SGL Carbon sowie auch viele Experten davon ausgegangen, dass sich die Windindustrie schnell erholt", beschreibt das Unternehmen. Dies ist derzeit leider nicht der Fall.

Lesen Sie dazu auch