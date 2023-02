Ein Zirkus-Kamel bekommt in Meitingen Nachwuchs

Pünktlich zum Programm-Start in Meitingen kommt im Circus Mulan ein Kamel zur Welt. Wie es heißt und welche Rolle der Ort spielt: Wir haben nachgefragt.

Es gibt Zuwachs im Circus Mulan. Kamel-Mama Tonja hat ihr Junges zur Welt gebracht. Pünktlich für die nächsten Vorstellungen, denn ab Donnerstag, 9. Februar, startet der Zirkus mit dem Programm auf dem Festplatz in Meitingen. Dann heißt es Manege frei, und los geht die Show.

In dem 90-minütigen Programm gibt es von Feuerschlucker, Schlangenmädchen und lustigen Clowns bis zu akrobatischen Einlagen, wie Hula Hoop, Bola Bola und Luftakrobatik, einiges zu bestaunen. "Wir sind ein Familienzirkus", sagt Jacqueline Köllner, die gemeinsam mit ihrem Ehemann David Köllner den Circus Mulan gegründet hat. Beide kommen aus Zirkusfamilien und haben vor gut 20 Jahren, als sie sich kennengelernt haben, schnell beschlossen, sich selbstständig zu machen. Daher wundert es nicht, dass auch ihre Kinder ein wesentlicher Bestandteil der Show sind. "Für uns ist unser Zuhause da, wo unser Wohnwagen steht", sagt Köllner.

Trotz Inflation gibt es im Circus Mulan keine Preiserhöhung

Jacqueline Köllner hofft auf viele Besucher, denn die Auswirkungen von Corona sind eine Herausforderung. "Wir konnten zwei Jahre nichts verdienen", sagt Köllner. Die Familie und ihr Zirkus waren laut Köllner komplett auf Spenden angewiesen, da sie auch keine Soforthilfen bekommen haben oder Kurzarbeit anmelden konnten. Hinzu kommen jetzt die Energiekrise und Inflation. Dennoch haben sie beschlossen: "Wir erhöhen unsere Preise nicht." Ein Kind zahlt pro Show 16 und ein Erwachsener 18 Euro. Am Donnerstag und Sonntag können Erwachsene zum Kinderpreis zuschauen. "Die Krise trifft ja nicht nur uns", erklärt Köllner.

Was für Jacqueline Köllner bei einem Zirkus ebenfalls nicht fehlen darf, sind die Tiere. In ihrem Zirkus gibt es ausschließlich Haustiere, Pferde, Ponys, Lamas, Ziegen, Esel, Kamele und Hunde. "Wir sind ein Zirkus zum Anfassen", sagt Köllner: "Kinder wollen die Tiere, die sie in der Show sehen, auch anfassen." Nach jeder Show gibt es daher die Möglichkeit, für einen kleinen Aufpreis alle Tiere anzuschauen und zu streicheln.

Kamelbaby heißt nun "Meitingen" mit Nachnamen

Auch der neue Zuwachs, das Kamelbaby, kann dann bestaunt werden. Am Sonntagmorgen ist der Kleine ohne Komplikationen auf die Welt gekommen. Rego Meitingen heißt er nun. "Es ist eine Tradition bei uns, dass die Tiere den Namen der Stadt, in der sie geboren wurden, als Nachnamen bekommen", erklärt Köllner. Geplant war der Nachwuchs dabei allerdings nur halb. "Wir waren mit einem anderen Zirkus unterwegs, und da muss es passiert sein", sagt Köllner. Rego kann die Zeit mit seiner Mutter erst einmal genießen und muss die nächsten zwei Jahre bei keiner Show mitmachen. Auch Mutter Tonja ist ab jetzt ein Jahr im "Mutterschaftsurlaub".

Die Vorstellungen finden vom 9. bis 19. Februar auf dem Festplatz in Meitingen statt. Die Shows finden immer Donnerstag bis Sonntag um 16 Uhr statt, Einlass ist um 15.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet von 10 bis 12 Uhr statt. Wer sicher einen Platz möchte, kann über die Tickethotline 0163/4507086 Tickets reservieren. Am letzten Tag, Sonntag, 19. Februar, findet die Show bereits um 14 Uhr statt.