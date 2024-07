Benefizserenade mit dem Musikverein Fischach

Die Benefizserenade fand dieses Jahr mitten in Fischach statt: der Markt, die Kirche, Blasmusik. Das gehört zusammen und so war der Pfarrgarten ein wunderbarer Platz für die Benefizserenade des Musikvereins Fischach am Sonntagnachmittag. Die Nähe von Orchester und Publikum lockerte die Atmosphäre und der ungezwungene Rahmen sorgte für ein Blasmusikerlebnis der besonderen Art. Der Erlös kam den Geschädigten des Hochwassers in Fischach zugute.

Die Schülerkapelle begann mit „Everything is Awesome!“ – „Alles ist super!“ Und genau so war es auch, denn Alina Leutenmayr hatte mit den jungen Musikerinnen und Musikern tüchtig geprobt. „Muskoka Landing“, das zweite Stück der Schüler, machte sichtlich Spaß, forderte jedoch gerade in den langsamen, dynamisch fein justierten Stellen hohe Präzision. „Ugatschaka“ skandierten die Mädchen und Jungen der Jugendkapelle und hatten sichtlich Vergnügen an den „Highlights aus Guardians of the Galaxy“. Tatkräftig, klar und in den schnellen Stellen deutlich ausgearbeitet erklang „Metal!“, bevor sich die Nachwuchsmusiker mit „Soul Express“ verabschiedeten.

Fischacher Publikum singt bei Serenade zeitweise mit

Patrick Egge und das Große Blasorchester des Musikvereins hatten Klassiker auf dem Programm, so versprach es die Moderatorin der Serenade, Beatrice Pöllmann. Und den Beweis traten sie gleich mit dem „Radetzky-Marsch“ an. Das Publikum klatschte und der Klang des Orchesters drang bis in die hintersten Reihen. Von Wien ging es nach London zu James Bond und seinem Abenteuer „Golden Eye“. Hier sorgten gerade die Tuben und die Posaunen mit ihren kurzen Glissandi für den typischen Sound. Big-Band-Swing für das Große Orchester. Passender geht es kaum und die Tuba breitete den sonoren Teppich für die bekanntesten Melodien von Glenn Miller aus. Darauf tummelten sich Soli von Saxofon, Trompete, Klarinette und Tuba.

Wäre das Fischacher Publikum doch bei den Hits von Udo Jürgens ein wenig textsicherer gewesen. Patrick Egge ermunterte mitzusingen und bei manchem Refrain klappte es schließlich auch relativ gut. Bei der Zugabe „Mars de Medici“ reagierten die Zuhörer sensibel auf die Zeichen des Dirigenten: Sie klatschten und sie schwiegen. Ein fröhlicher, musikalischer Sommernachmittag ging zu Ende.