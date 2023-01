Neusäß

18-Jähriger droht Lehrer am Neusässer Gymnasium zu erschießen

Ein Schüler des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß soll damit gedroht haben, einen Lehrer zu erschießen.

Plus Große Aufregung am Gymnasium in Neusäß: Ein 18-Jähriger wird von der Polizei aus dem Klassenzimmer abgeführt, weil er seinem Lehrer gedroht haben soll. Es gibt offene Fragen.

Ein Jugendlicher soll damit gedroht haben, einen Lehrer zu erschießen. Am Donnerstagvormittag wurde der junge Mann von der Polizei deshalb aus seinem Klassenzimmer am Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnaisum abgeführt. Die Polizei bestätigt den Vorfall auf Nachfrage unserer Redaktion. Weshalb der junge Mann dem Lehrer mit dem Tod gedroht haben soll, ist unklar.

