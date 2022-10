Neusäß

12:00 Uhr

An der Ägidiusschule könnte der Pausenhof kleiner werden

An der Ägidiusschule in Alt-Neusäß sollen weitere Klassenzimmer entstehen. Sie könnten den Bedarf des Anspruchs auf Ganztagsförderung mit einer OGTS abdecken, der ab 2026 gilt. Kommt deshalb ein zweites Stockwerk auf den Klassentrakt?

Plus Es geht um eine Lösung für die Ganztagsförderung. Der Architekt stellt in Neusäß eine Aufstockung der Klassentrakts oder einen Anbau vor. So geht es nun weiter.

Von Jana Tallevi

Was wird an der Ägidiusschule in Alt-Neusäß früher passieren? Wird es früher einen Bedarf an weiteren Klassenzimmern geben oder eher die Nachfrage nach Plätzen in der Ganztagsförderung von Grundschulkindern? Immerhin gibt es einen entsprechenden Anspruch für Kinder ab der ersten Klasse ab 2026. Gleichzeitig liegt die Schule im Einzugsbereich der neuen Wohnviertel Beethoven-Park und Schuster-Areal. Wie auch immer: Die Stadt Neusäß will vorbereitet sein. Auf der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses ging es deshalb um Räume für eine offene Ganztagsschule (OGTS), die auch als Klassenzimmer genützt werden können. In einer OGTS werden Kinder nach dem Unterricht weiter gefördert, etwa durch Hausaufgabenbetreuung.

