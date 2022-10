Neusäß

06:30 Uhr

Ausschuss empfiehlt ersten Planungsschritt für Gewerbegebiet

Plus Neusäß-Nord könnte in Richtung Westen erweitert werden. Doch nicht alle sind überzeugt.

In Neusäß könnte es in absehbarer Zeit zu einer Erweiterung des Gewerbegebiets Neusäß-Nord kommen. Einen ersten Schritt in diese Richtung ist jetzt der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neusäß gegangen und hat der Änderung des Flächennutzungsplans von 2019 zugestimmt. Damit ergeht auch eine Empfehlung an den gesamten Stadtrat, der sich auf seiner Sitzung am Donnerstag, 27. Oktober, ebenfalls mit dem Thema befassen wird. Bürgermeister Richard Greiner betonte, dass das erweiterte Gewerbegebiet unbedingt nötig sei, um alteingesessene Unternehmen in der Stadt zu halten, die dringend Platz zum Erweitern bräuchten.

