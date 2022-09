Neusäß

22.09.2022

Ausschuss macht Weg frei für größeres Gewerbegebiet in Neusäß

Plus In Neusäß suchen heimische Firmen nach mehr Platz. Der wird jetzt an der Entlastungsstraße geschaffen. Doch damit sind nicht alle einverstanden.

In Neusäß wird mehr Platz für Gewerbe geschaffen. Der Planungs- und Umweltausschuss hat sich bei seiner dieswöchigen Sitzung mit der Änderung des Flächennutzungsplans für einen ersten Schritt der Erweiterung des Gewerbegebiets Neusäß-Nord nach Westen um rund fünf Hektar entschieden. Die Fläche befindet sich bereits im städtischen Besitz und war schon einmal als Erweiterung des Gewerbegebiets vorgesehen. Bürgermeister Richard Greiner erinnerte im Ausschuss an die Notwendigkeit, gleichzeitig mit neuen Wohnflächen auch die Möglichkeit zu schaffen, dem Gewerbe in Neusäß eine Zukunft zu bieten. Doch nicht alle Fraktionen zogen mit. Und es gibt Gegenwind aus der Bevölkerung.

