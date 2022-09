Bürger startet Petition gegen neues Gewerbegebiet im Norden von Neusäß

Plus Mehr Flächen für Firmen und Betriebe will Neusäß im Norden der Stadt schaffen und dafür den Flächennutzungsplan ändern, der erst fünf Jahre alt ist. Dagegen regt sich Widerstand.

Gegen die Pläne der Stadt Neusäß, das Gebiet nördlich der Entlastungsstraße weiter zu entwickeln mit einer Erweiterung des Gewerbegebiets, einem neuen Kindergarten und einer Verlegung des Bolzplatzes, gibt es eine Online-Petition, die Dietmar Kuhlmann initiiert hat. Der Neusässer kritisiert die Pläne als Landschaftszerstörung und Flächenfraß. In seine Petition bezieht er die Idee, östlich des Schulzentrums einmal Platz zu schaffen für Labore oder Büros im Umfeld der Uniklinik mit ein. Die sind allerdings noch nicht konkret.