Bahn sperrt Zugang zum Gleis in Neusäß

Praktisch ist er, der Treppenzugang zum Bahnhalt in Richtung Augsburg in Neusäß an der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Seit einigen Monaten können dort nun Fahrgäste einen zweiten Zugang zum Gleisanschluss nutzen und müssen teilweise keinen Umweg über die Hauptstraße nehmen. Und auch Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums, die weiter im Westen wohnen, können den praktischen Abgang nutzen, der zunächst mehr oder weniger aus Versehen von der Bahn im Zuge von Sanierungsarbeiten am Gleis geschaffen wurde. Doch jetzt ist der Zu- und Abgang wieder gesperrt. Wie die Stadt Neusäß mitteilt, wird derzeit ein Gestattungsvertrag zwischen Bahn und Stadt erarbeitet. Bis zur Unterzeichnung habe die Stadt die Treppe gesperrt. Danach werde die Treppe wieder offen sein, heißt es von der Stadt. (jah)

