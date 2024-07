Ein guter Start ins Berufsleben

Drei Berufsfachschulen, eine Veranstaltung: Vor ein paar Tagen fand die Abschlussfeier der Berufsfachschulen für Kinderpflege, für Ernährung und Versorgung sowie für Diätassistenz am Beruflichen Schulzentrum Neusäß statt. Insgesamt erhielten 72 Absolventinnen und Absolventen der verschiedenen Ausbildungsberufe ihre Abschlusszeugnisse. Musikalisch gestaltet wurde die Veranstaltung von den Schülerinnen und Schülern der Kinderpflege mit verschiedenen Liedern im Chor, Instrumentalstücken als auch Begleitung auf dem Flügel während der Zeugnisverleihungen.

Aber nicht nur die musikalische Gestaltung lag in den Händen von Schülerinnen und Schülern, sondern auch die einzelnen Beiträge, die den Gästen einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsrichtungen gestattete.

Einen einprägsamen Akzent setzten die Absolventinnen und Absolventen der Diätassistenz. Das umfassende Fachwissen, das sie sich im Laufe ihrer Ausbildung angeeignet haben, wurde gekonnt in einem selbst gereimten Vers und einem Video gezeigt. Wobei hier sehr deutlich wurde, wie gut die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften war und wie diese die Schülerinnen und Schüler während ihrer Ausbildung unterstützt und gefördert haben.

Jede Berufsfachschule stellte sich selbst vor

Dies zeigte sich auch in den eindrucksvollen Bildern, die die Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs der Kinderpflege ausgewählt hatten und die zeigten, wie vielfältig der Weg vom Beginn bis zum Ende der Ausbildung war und in wie vielen unterschiedlichen Bereichen die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erworben haben. Zwei Absolventinnen des Fachbereichs der Kinderpflege, die gemeinsam mit 13 weiteren Schülerinnen und Schülern die Ausbildung in Teilzeit durchlaufen haben, zeigten in ihrer Rede sehr eindrucksvoll in Form von Zahlen, wie viele Nationalitäten, Religionen, Altersgruppen und Kinder sie in ihrer Klasse vereint hatten.

Im Anschluss an die Reden und Beiträge fand die Ehrung der Klassenbesten statt, die für ihre herausragenden Leistungen mit Notendurchschnitten zwischen 1,0 und 2,5 Büchergutscheine erhielten.