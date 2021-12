In Neusäß formiert sich schon der Bürgerprotest gegen die Bahntrasse

Eine der Planungsvarianten für die Neubaustrecke der Bahn würde quer durch Neusäß und Westheim führen. Nun hat sich schon eine Bürgerinitiative dagegen gegründet.

Sieglinde Winter, Hannes Grönninger (Stadtrat der Grünen), Christian Werner und 15 weitere Bürgerinnen und Bürger haben nun in Neusäß die Bürgerinitiative "Bahnausbau 2.1“ gegründet, um den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke im Bereich der Bestandstrasse Augsburg-Ulm zu verhindern. Die beiden südlichen Streckenvarianten (in der Planung der Bahn violett und blau-grün dargestellt) stellen nach Aussage der Bürgerinitiative (BI) "eine massive Gefahr und Belastung für die Menschen" dar. Denn sie führen sowohl durch den Stadtkern von Neusäß als auch durch Westheim und Vogelsang.

Wegen des Bahnausbaus müssten etliche Häuser im Stadtgebiet Neusäß abgerissen werden. Foto: Marcus Merk

Anwohnerinnen und Anwohner der Bahnlinie, bereits jetzt lärmgeplagt, hätten große weitere Einschränkungen zu erwarten: Verlust von Häusern und Grundstücken bzw. starke Verringerung der Grundstücks- und Hauswerte, jahrelange Belästigung durch Lärm und Schmutz sowie massiv schlechtere Verkehrsanbindung während der Bauarbeiten sowie Einschränkungen der Lebensqualität lebenslang. Für die südlich der Strecke Lebenden wäre künftig durch Lärmschutzwände jegliche Sicht auf das schöne Schmuttertal versperrt.

Neue Bahntrasse: Bürgerinitiative in Neusäß fürchtet Unfallgefahr

"Die Gefahr durch einen etwaigen Unfall im bewohnten Gebiet bei Hochgeschwindigkeit mag man sich gar nicht ausdenken", heißt es weiter in einer Presseerklärung der BI. Viele Menschen hätten noch den Unglücksfall 1998 bei Eschede in Kopf, als ein ICE mit etwa 200 km/h entgleiste und 101 Menschen ums Leben kamen.

Trotz alldem hätten sich bisher weder der Stadtrat von Neusäß noch der Kreistag und der Landrat gegen die Pläne ausgesprochen. Bürgermeister Richard Greiner bittet im Mitteilungsblatt der Stadt um Geduld, bis "noch konkretere Planungen vorliegen". Dieser Aussage schließt sich die Bürgerinitiative nicht an: "Die neuesten Präsentationen der Bahn sind bereits konkret genug, um abgelehnt zu werden." Ein weiteres Zögern sei nicht zu verantworten.

BI-Mitglieder sammeln Unterschriften gegen Trassenpläne der Bahn

Die Initiatoren und Initiatorinnen der Bürgerinitiative bedauern, dass derzeit aufgrund der Corona-Epidemie keine Zusammenkünfte in größerer Runde stattfinden können. Sie und ihre Unterstützer gehen derzeit deshalb mit Unterschriftenlisten von Haus zu Haus. Sieglinde Winter schätzt, dass es bis Ende dieser Woche bereits 100 Unterschriften sein könnten. "Es werden täglich mehr." In Kürze werde auch eine Website installiert, die Interessierte über wichtige und interessante Entwicklungen in der Angelegenheit informiert. (AZ)

