Neusäß

vor 54 Min.

Müssen für die neue Bahntrasse in Neusäß Häuser und Gräber weichen?

Die Bahnstrecke führt wenige Meter am Friedhof in Westheim vorbei. Bei einem Ausbau müssten zahlreiche Gräber verlegt werden.

Plus Bürger sind entsetzt: Für zwei zusätzliche Gleise durch Neusäß und Westheim müssten etliche Häuser und Straßen weichen. Sogar der Friedhof in Westheim wäre betroffen.

Von Angela David

Ralph Schmid wohnt mit seiner Familie in der Bahnstraße in Westheim. Im Erdgeschoss wohnt seine Mutter, oben er mit seiner Frau und seiner Tochter. Sein Elternhaus liegt - wie der Straßenname schon sagt - direkt an der Bahn. Doch in einigen Jahren könnte das Haus abgerissen werden, die Nachbarhäuser auch, die Bahnstraße komplett verschwinden. Denn die Bahn hat eine von vier Planungsvarianten vorgestellt, die einige Hausbesitzer in Angst und Schrecken versetzt. Denn ihre Häuser würden dem Ausbau der Stecke zum Opfer fallen. Ralph Schmid kann sich nicht vorstellen, dass das rechtens ist: "Keinen Millimeter werde ich der Bahn abtreten", sagt er. Er werde gegen die Ausbaupläne kämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen