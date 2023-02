Neusäß

vor 33 Min.

Junge Feuerwehrführung in Neusäß setzt auf Teamwork, auch mit anderen Wehren

Plus Nach einer "Verjüngungskur" will die neue Führung der Neusässer Feuerwehr in vielen Aufgabenfeldern mit anderen Wehren professionell zusammenarbeiten.

Von Angela David

Nicht zufällig, sondern wohlgeplant, hat sich die Freiwillige Feuerwehr Neusäß vor Kurzem bei der Jahreshauptversammlung eine neue, stark verjüngte Führung gewählt. Neuer Kommandant ist Andreas Golling, sein Stellvertreter ist Andreas Geirhos. Auch im Verein zeigt sich der Generationswechsel: Neuer Vorsitzender ist Jörg Roehring, sein Stellvertreter ist Felix Kluger. Bei einem Pressegespräch erläutern sie ihre Ziele und warum Zusammenarbeit auch mit anderen Feuerwehren unerlässlich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen