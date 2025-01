Narrneusia startet in den Fasching unter dem Motto „Mysteria“

Einen rasanten Start in den Fasching hat die Neusässer Faschingsgesellschaft Narrneusia hingelegt. Mit einem furiosen Inthronisationsball wurde die Saison 2025 in der Stadthalle eröffnet. Besonders glänzten dabei die 23 Mitglieder der Showtanzgruppe, die in diesem Jahr unter dem Motto „Mysteria - Das Reich hinter der magischen Tür“ verzaubert. Die Geschichte dahinter: Hinter einer verzauberten Tür, von unserer menschlichen Welt getrennt, befindet sich das überirdische Reich Mysteria. Jahrelang lag die magische Welt im Verborgenen. Doch nun öffnet sie – ausgelöst durch ein übernatürliches Ritual - ihre Pforten und präsentiert uns die verschiedenen Facetten und Dimensionen des verwunschenen Imperiums.

Andreas Lode Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadthalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis