Neue Wasserleitung sorgt für weitere Sperrungen in Neusäß

In Neusäß geht der Austausch und Bau von neuen Trinkwasserleitungen durch die Stadtwerke Augsburg (swa) weiter. Die nächste Baustelle steht zwischen Neusäß und Ottmarshausen an und soll direkt nach dem Ende des Volksfests am Montag, 23. September, starten. In verschiedenen Abschnitten wird dabei technisch unterschiedlich gebaut. So kommt es auch zu unterschiedlichen Behinderungen im Verkehr in den entsprechenden Abschnitten mit vollständigen Sperrungen.

In Ottmarshausen wird die Leitung in der Mühlbachstraße zwischen dem Faulwinkelweg (auf Höhe Mühlbachstraße Hausnummer 79) und der Holzbachstraße klassisch mit einem Rohrgraben verlegt. Von der Holzbachstraße in Richtung Neusäß kommt ein grabenloses Verlegeverfahren unter der Schmutter und dem Flutgraben bis zum Ortseingang Neusäß zum Einsatz. In der Georg-Odemer-Straße bis zum Leitungsende auf Höhe der Marienbader Straße muss die Leitung wieder im offenen Bauverfahren verlegt werden.

Mühlbachstraße und Georg-Odemer-Straße werden gesperrt

Innerorts bedingen die Tief- und Rohrbauarbeiten die Vollsperrung der beiden Straßen (Mühlbachstraße und Georg-Odemer-Straße), entsprechende Umleitungsstrecken werden ausgewiesen. Anlieger können ihre Grundstücke in Abstimmung mit der Baufirma erreichen, teilt die Stadt Neusäß mit. Die Bauabschnitte werden nacheinander ausgeführt, beginnend in Ottmarshausen, sodass die Sperrungen auch in dieser Reihenfolge erfolgen. Die genauen Bauzeiten stehen jedoch noch nicht fest. Auch der öffentliche Nahverkehr des AVV wird umgeleitet oder sogar unterbrochen. In Ottmarshausen wendet der Bus im Bereich der Gerstenstraße. Zwischen den beiden Einmündungen der Gersten- in die Mühlbachstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

In Neusäß fährt der Bus nach der Haltestelle „Schule Am Eichenwald“ über die Karlsbader Straße in Richtung Georg-Odemer-Straße. Die Haltestelle am Seniorenzentrum in Neusäß entfällt. Für den Besucherverkehr des Seniorenzentrums wird es Einschränkungen beim Parken geben. Der nördliche Rad- und Gehweg zwischen Ottmarshausen und Neusäß muss ebenfalls gesperrt werden, der südliche Weg ist in beiden Richtungen offen. Der Bau ist die Fortsetzung einer Maßnahme, die zuletzt die Mühlbachstraße in ihrem weiteren Verlauf in Richtung Hammel betroffen hatte. Von Mai bis Juli war die Mühlbachstraße deswegen bereits in diesem Teil gesperrt. Die jetzigen Bauarbeiten sollen bis Ende November abgeschlossen sein.

Auch in der Hammeler Straße wird es eng

Auf der Staatsstraße zwischen Hammel und Aystetten wird es in den kommenden Wochen eine weitere Einschränkung für den Verkehr geben. Die Stadt Neusäß hat sich vorgenommen, sämtliche Bushaltestellen im Stadtgebiet den Vorgaben des AVV gemäß barrierefrei auszubauen. Ab Ende September sollen die beiden Bushaltestellen „Hammel Mitte“ in der Hammeler Straße umgebaut werden. Während der Bauzeit von sechs bis acht Wochen ist die Straße im entsprechenden Bereich nur einseitig befahrbar. Der Verkehr wird für diese Zeit durch eine Ampelanlage geregelt.

Von einer Kap-Haltestelle kann man problemlos in einen Bus einsteigen. Neusäß will nach und nach alle Bushaltestellen umbauen. Foto: Barbara Wild (Symbolbild)

Die Bushaltestelle in Richtung Aystetten bleibt an ihrem Standort vor dem Waldkindergarten und wird barrierefrei mit einem sogenannten Kap umgebaut. Das bedeutet, dass der Bordstein bis an den Fahrbahnrand vorgezogen wird, das Ein- und Aussteigen in die Busse soll so ohne großen Schritt gut und sicher möglich sein. Im Bereich des AVV sollen Busbuchten in Zukunft generell zurückgebaut werden.

In Richtung Neusäß wird die Bushaltestelle zwischen den Hausnummern 25 und 27 verlegt und zwischen den beiden Haltestellen eine neue Fußgängerampel aufgestellt. Die bestehende Ampel zwischen den Hausnummern 11 und 14 wird abgebaut. Zuletzt war die Haltestelle in der benachbarten Mühlbachstraße barrierefrei umgebaut worden, als dort die Wasserleitungen der Stadtwerke Augsburg erneuert wurden. Vor einem Jahr war die Hammeler Straße einige Wochen komplett gesperrt, als dort die Wasserleitungen und anschließend die Fahrbahndecke erneuert wurden.