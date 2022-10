Neusäß sichert den Betrieb im Titania für die nächsten vier Monate

Mit einem neuen Energiekonzept, Einsparungen und einem Zuschuss der Stadt von bis zu 600.000 Euro kann das Titania vorerst geöffnet bleiben. Das Paket reicht aber nur bis Januar.

Der Betrieb im Titania ist trotz der enorm gestiegenen Energiekosten bis zum Januar gesichert. Doch für diese vier Monate muss die Stadt Neusäß bis zu 600.000 Euro zuschießen. In welchen Bereichen das Freizeit- und Erlebnisbad darüber hinaus Geld einsparen kann, stellte am Dienstag Bürgermeister Richard Greiner bei einer Pressekonferenz im Foyer der Wohlfühloase vor. Dabei wurde deutlich, dass das zusammen mit einem Ingenieurbüro erarbeitete Energiekonzept der Stadt auch die Badegäste hautnah zu spüren bekommen.

"Als kurzfristige Maßnahme wird zunächst die Temperatur im Sportbecken auf 25 Grad abgesenkt", sagte Greiner. Dort findet unter anderem auch das Schulschwimmen und der Vereinssport statt. Die Senkung um zwei Grad ist jedoch noch nicht alles. Auch das Wasser im Erlebnisbecken wird ein Grad kälter, soll aber immerhin noch 31 Grad betragen. Komplett geschlossen wird jedoch die gasbetriebene Kiva-Sauna und die Schärensauna, die Platz für bis zu 90 Personen bietet, ist ab sofort von Montag bis Freitag erst ab 12.30 Uhr geöffnet. An Wochenenden und an Feiertagen bleibt alles wie gehabt. Zudem werden die Duschintervalle verkürzt. Auch bauliche Maßnahmen sieht das Konzept vor.

Beckenabdeckungen im Außenbereich kosten 150.000 Euro

So sollen im Außenbereich spezielle Abdeckungen eine zu starke Abkühlung der Becken in der Nacht verhindern. "Diese spezielle Anfertigung kostet etwa 150.000 Euro", sagte Greiner. Dennoch rechne sich die Maßnahme, da sich auf diese Weise bis zu 500 Megawatt pro Jahr einsparen ließen. Zum Vergleich: Das Titania hatte zuletzt einen monatlichen Verbrauch von 800 Megawatt. Würde die Stadt das Bad auf Notbetrieb umstellen und quasi im Stand-by-Betrieb weiterführen, würden immer noch 300 Megawatt monatlich anfallen, da sich die Systeme nicht so einfach komplett abschalten lassen. "Wir würden dennoch Wärme benötigen, um einen Mindeststandard für die Hygiene aufrechtzuerhalten", so Greiner. Eine Schließung hätte außerdem noch viel weitreichendere Konsequenzen.

15. März 2001 : "Baden in bunter Erlebniswelt": Eröffnung nach zweijähriger Bauzeit. Die Kosten des Bades werden mit 35 Millionen D-Mark (netto) angegeben – bis heute das größte Bauprojekt der Stadt. Als Betreiber wird Uwe Deyle engagiert, der auch die Therme in Königsbrunn betreut. Es gibt zu Beginn kleine Pannen. So kann die Trichterrutsche erst Monate später freigegeben werden.

23. Juni 2001 : "Es war ein Erfolg": Bürgermeister Manfred Nozar zieht nach den ersten 100 Tagen Bilanz. 70.000 Gäste seien schon gekommen. Im Vorfeld hat es auch Kritiker gegeben. Die Freien Wähler zweifeln an, dass das Ziel von 250.000 Besuchern im Jahr erreicht werden könne, und äußern Sorge, dass sich die Stadt finanziell mit dem Bad überhoben habe.

April 2002 : In Leserbriefen wird gestritten, ob es richtig sei, in der Sauna einen Frauentag einzuführen.

24. Oktober 2009 : "Neues Dampfbad im Titania": Im orientalischen Bereich des Bades wird ein neues Dampfbad eröffnet.

21. März 2011 : "Kinder gehen übers Wasser": Der zehnte Geburtstag wird mit einem Familienprogramm gefeiert.

21. September 2012 : "Legionellen: Titania muss Becken sperren": Es werden Legionellen im Wasser gefunden, eine Besucherin erkrankt.

9. Oktober 2012 : "Auf die chemische Keule folgt das bange Warten": Ein Labor entnimmt Wasserproben. Nach zehn Tagen soll man feststellen, ob die Legionellen erfolgreich bekämpft worden sind und das Bad wieder öffnen kann. Desinfektion heißt das Motto Mitte September.

20. Oktober 2012 : "Ab jetzt läuft die Generalprobe": Der normale Betrieb wird wieder simuliert. Die Wasserproben sind keimfrei.

2. Februar 2013 : "Neusäß wirft den Betreiber raus": Die Stadt Neusäß hat dem Betreiber fristlos gekündigt. Der Beschluss im Stadtrat fällt einstimmig. Der Vertrag wäre noch bis Mitte 2015 gelaufen. Doch seit Sommer hat der Betreiber keine Pacht mehr bezahlt. Die Vertrauensbasis zwischen Stadt und Betreiber sei zerstört, sagt der damalige Bürgermeister Hansjörg Durz.

18. Juni 2013 : "Sondersitzung: Heute geht es um die Zukunft des Titania": Hinter verschlossenen Türen berät der Stadtrat, wie die Zukunft des Bades Titania aussehen soll. Zur Frage steht, ob die Stadt es selbst betreiben werde oder ein Pächter gesucht werde. Ein vor Gericht ausgehandelter Vergleich sieht vor, dass der Betreiber das Bad zum 1. Oktober räumen wird. Im Gegenzug verzichtet die Stadt auf Pacht in Höhe von rund 400.000 Euro und übernimmt 50 Mitarbeiter. Nach der Übernahme saniert die Stadt das Bad sukzessiv. Beraten wird sie dabei von der GMF, die in Deutschland mehrere Thermen betreut und bis heute den Betrieb in Neusäß übernimmt.

11. September 2013 : "Jetzt räumt der Betreiber aus": Bereits drei Wochen vor dem gerichtlich fixierten Auszugstermin erklärt Geschäftsführer Uwe Deyle nach über zwölf Jahren seinen Ausstieg.

31. Oktober 2013 : "Das Titania öffnet seine Tore wieder": Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen. Sechs Wochen nachdem der ehemalige Betreiber das Bad geschlossen hat, gibt es einen Neustart unter der Ägide der Stadt. Der Umfang der Aufräumarbeiten, die Beschaffung neuen Inventars und Probleme mit der Telefonanlage haben die Neueröffnung um ein paar Tage verzögert.

19. November 2014 : "Feueralarm": Nach einem technischen Defekt muss das Bad evakuiert werden. Es besteht keine Gefahr für die Gäste.

16. März 2016 : "Neusässer Flaggschiff ist wieder auf Kurs": Die Besucherzahlen zum 15. Geburtstag sind gut, fast zu gut. Vor allem in den Saunen wird es zeitweise eng. Die Hälfte der Kunden kommen nur wegen der Sauna. Es muss erweitert werden. Geplant ist eine neue große Sauna mit 90 Plätzen und Ruheraum. Das Aus der Königstherme sorgt für zusätzlichen Schub.

30. Juli 2019 : "Besucherrekord": Es strömen so viele Besucher, dass zeitweise der Einlass an der Kasse gestoppt werden muss. Im Jahr 2018 sind 278.493 Gäste ins Titania gekommen.

8. Januar 2020 : "Ein Ansturm wie noch nie": Wegen der großen Besucherzahl gibt es in den Weihnachtsferien bereits mittags einen Einlassstopp. Es kommen im Schnitt 2000 Gäste am Tag.

6. Mai 2020 : "Das menschenleere Titania macht mich traurig": In einem Interview spricht Betriebsleiterin Jana Freymann über die belastenden Folgen der Schließung wegen Corona seit 16. März.

12. Februar 2021: "Dem Titania-Bad steht das Wasser bis zum Hals": Die Therme ist seit Herbst zum zweiten Mal geschlossen. Stadt und Staat müssen die Finanzierungslücken decken – bis heute.

So hat eine Anfrage der Geschäftsführung an die Bundesanstalt für Arbeit ergeben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Falle einer kurzzeitigen Schließung anders als beim pandemiebedingten Lockdown kein Kurzarbeitergeld erhalten würden. Dies könnte laut Greiner schlimmstenfalls sogar den Verlust von qualifizierten Fachkräften bedeuten. Einige würden seit der Ausbildung im Titania arbeiten und hätten mittlerweile in Neusäß und Umgebung ihren Lebensmittelpunkt. Um dies nicht zu gefährden, sei ein Weiterbetrieb des Bades unumgänglich. "Was hätten wir denn sonst für Vorteile von einer Schließung?", fragte er und gab sich sogleich die Antwort. "Das macht keinen Sinn, da wir für den Notbetrieb weiterhin Gas brauchen würden, aber keinerlei Einnahmen hätten." So aber könnten die Pachteinnahmen weiterhin fließen. Man habe zudem eine Verpflichtung den Gästen gegenüber, machte Geschäftsführer Thomas Meier deutlich.

Schnelle Unabhängigkeit vom Gas wird es nicht geben

"Wir hatten letzten Monat im Vergleich zum Vorjahr 30 Prozent mehr Besucher", sagte Meier. Dank dieser guten Zahlen wäre das Titania annähernd bei einer "schwarzen Null" gewesen, wenn die Energiepreise nicht so explodiert wären. Das nun beschlossene Maßnahmenpaket greift allerdings nur für die nächsten Monate. "Auf die Schnelle unabhängig vom Gas zu werden, ist leider nicht umsetzbar", räumte Greiner ein. Dennoch verfolge die Stadt auch dieses Ziel. "Es hat bereits Gespräche mit Neusässer Betrieben gegeben, um zu prüfen, inwieweit deren Abwärme genutzt werden könnten", sagte Greiner. Diese Kapazitäten würden jedoch nicht ausreichen. Gespräche gebe es aktuell des Weiteren mit den LEW und den Stadtwerken Augsburg.

Angedacht sei beispielsweise das Titania mit einer Leitung an das Fernwärmenetz der beiden Energieanbieter anzuschließen. Pläne, das Bad mit einer Hackschnitzelheizung ähnlich wie das Gartenhallenbad in Stadtbergen zu betreiben, gebe es momentan jedoch nicht. Dazu müsse unter anderem zunächst ein passendes Grundstück gefunden werden. Auch ein Photovoltaikanlage ziehe man nicht in Betracht. "Das ist eine gute Idee, alleine schon wegen der schlechten Amortisierungsbilanz stehen solche Überlegungen eher im Hintergrund", so der Bürgermeister.

Titania hofft auf neue Kunden

Der Zuschuss in Höhe von bis zu 600.000 Euro würde die Stadt zwar schmerzen, sei aber im Vergleich zu anderen Bädern durchaus vertretbar. Diese Summe müsste so manche Kommune regelmäßig als Kofinanzierung aufbringen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Trotz der schwierigen Lage zeigte sich die Stadt sogar vorsichtig optimistisch. So sei es durchaus denkbar, dass die Verknappung des Bäder- und Saunaangebots im Umkreis dem Titania neue Kunden bringt. Dies sei zwar spekulativ, aber kein unrealistisches Szenario.