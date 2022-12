Neusässerin verliert 3800 Euro durch Trickbetrug per SMS

Eine Frau aus Neusäß erhält von ihrem angeblichen Sohn eine Textnachricht. Nachdem sie bereits zwei Überweisungen getätigt hat, wird sie beider dritten Forderung misstrauisch.

Erneut ist eine Frau aus dem Augsburger Land auf Trickbetrüger hereingefallen. nachdem erst am Dienstag zwei Seniorinnen nach Schockanrufe Geld und Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro übergeben hatten, hat es nun am Mittwoch ein weiteres Opfer in Neusäß gegeben.

Eine Anfang 50-Jährige Frau erhielt am Nachmittag eine SMS. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus, der eine neue Handynummer habe, weil sein altes Mobiltelefon defekt sei. Im weiteren Chatverlauf bat der vermeintliche Sohn um Überweisung von rund 2000 Euro für eine dringend zu begleichende Rechnung. Die Frau ließ sich darauf ein und tätigte die Überweisung per Echtzeit.

Beider dritten Forderung ruft sie den echten Sohn an

Anschließend forderte der „Sohn“ nochmals rund 1800 Euro, auch diese Überweisung wurde von der Angerufenen getätigt. Als der falsche Sohn dann aber auch noch angab, dass die Überweisung fehlerhaft war, wurde sie Geschädigte misstrauisch und rief ihren echten Sohn an. Daraufhin flog der Betrug aufflog. Ob und inwieweit die Geschädigte die Überweisungen noch rückgängig machen kann, wird laut Polizei bankintern noch abgeklärt. (thia)

