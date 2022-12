Petition in Neusäß übergeben: "Stoppt den Flächenfraß"

Plus Im Neusässer Norden soll mehr Platz für Firmen und neue Wohnbebauung geschaffen werden. Doch es gibt Bürger, die dagegen sind.

"Stoppt den Flächenfraß" heißt der Titel einer Online-Petition, für die in den vergangenen Wochen in Neusäß Unterschriften gesammelt wurden. Rund 320 Unterstützer seien zusammengekommen, teilt der Initiator der Petition, Dietmar Kuhlmann, mit. Die Liste mit den Namen ist nun dem Neusässer Bürgermeister übergeben worden. Grob gesagt geht es um Widerstand gegen geplante städtebauliche Veränderungen im Neusässer Norden.