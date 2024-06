Realschule Neusäß schließt Schulpartnerschaft mit dem Dierig-Konzern ab

Schulpartnerschaften ermöglichen Jugendlichen einen Einblick in die Arbeitswelt und Unternehmen Kontakt zum Nachwuchs.

Die Staatliche Realschule Neusäß hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Bildungsinnovation gemacht, indem sie eine Partnerschaft mit dem renommierten Textil- und Immobilienkonzern Dierig aus Augsburg eingegangen ist. In einer feierlichen Zeremonie wurde bereits vor einigen Wochen der Grundstein für diese Kooperation gelegt, die sowohl den Schülerinnen und Schülern

als auch dem Unternehmen Vorteile verspricht.

„Bildung ist das Wichtigste, was wir haben", erklärte die Vorstandsvorsitzende Ellen Dinges-Dierig in ihrer Rede und unterstrich damit die Bedeutung dieser Partnerschaft und das Engagement des Dierig-Konzerns für die Bildung und Zukunft der jungen Generation. Um die Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen Orientierung zu unterstützen, gehören zu den vereinbarten Bausteinen der Kooperation unter anderem individuelle Betriebspraktika, hilfreiches Bewerbungstraining und eine Betriebserkundung speziell für den kaufmännischen Bereich. Außerdem besteht als besonderer Höhepunkt die Möglichkeit, als Gäste an der jährlichen Hauptversammlung der Dierig Holding AG teilzunehmen.

Alle Zweige der Realschule profitieren

Des Weiteren werden Auszubildende des Unternehmens aus erster Hand die kaufmännischen Berufsbilder vorstellen. Den Realschülerinnen und Realschülern soll so ein authentischer Einblick in die Arbeitswelt sowie in die Abläufe und Führung eines erfolgreichen Unternehmens ermöglicht werden. Neben der bereits bestehenden Schulpartnerschaft mit Erhardt + Leimer, verantwortlich für den technischen und handwerklichen Bereich, deckt die Realschule Neusäß nun auch den kaufmännischen und sprachlichen Zweig durch die Kooperation mit Dierig ab.

Auf beiden Seiten nahmen zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen an der Unterzeichnung der Partnerschaft teil, darunter Realschuldirektor Marcus Langguth und Kooperationsvermittler Johannes Friedrich, Elternbeiratsvorsitzende Simone Rabas, Praktikumskoordinatorin Monika Weise, Verbindungslehrer Alexander Schober sowie die Schülersprecher Aya Al Haddawi, Antonio Vasiu, Lionarda Aziz Jarjis und Enjorlina Kadrijaj zusammen. Zu den Teilnehmern aufseiten des Unternehmens gehörten die Vorstände Ellen Dinges-Dierig und Benjamin Dierig, Personalabteilungsleiter Michael Totsiaris, Ausbildungsleiterin Sybille Imberger, Jugend- und Auszubildendenvertreterin Raffaela Kirchner sowie die Sachbearbeiterin Amelie Guckert. Mit Julia Merkel war darüber hinaus auch eine Vertreterin der IHK anwesend, die bei der Vermittlung der Schulpartnerschaft mitwirkte. (AZ)