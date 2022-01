Neusäß

Wohnen in Neusäß ist gefragt: Doch wo ist noch Platz für neue Mehrfamilienhäuser?

Plus Die Nähe zur Augsburger Uniklinik lockt: Bei der Neusässer Stadt gehen vermehrt Bauanträge für Mehrfamilienhäuser ein. Doch Höhe und Breite der Gebäude bereiten den Stadträten oftmals Kopfzerbrechen.

Von Regine Kahl

Die Alte Straße in Neusäß ist schmal und führt in einer Sackgasse bis zur Stadtgrenze zu Augsburg. Ein Investor will dort nun auf einer freien Fläche zwei Mehrfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser bauen. Dies wären die ersten mehrgeschossigen Gebäude in der Umgebung. Der Plan ist ein typisches Beispiel für viele Bauvorhaben in Neusäß. Vor allem die Nähe zur Uniklinik vergrößert sowohl den Druck auf dem Wohnungsmarkt als auch das Interesse der Bauträger an noch freien Grundstücken, oftmals in Westheim. Einen Spagat aus beiden Interessen müssen die Neusässer Stadträte bei der Beratung vieler Anträge machen.

