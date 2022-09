Nordendorf

vor 18 Min.

Der Nordendorfer Edeka hat zu: Diese Einkaufsalternativen am Ort gibt es

Plus Kleine Geschäfte und Fahrdienst sollen in Nordendorf die Versorgungslücke des Edekas schließen. Ein weiterer Supermarkt steht in den Startlöchern.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Ein Banner mit der Aufschrift „wir bauen um“ zeigt an: Der Umbau des Edekas in Nordendorf startete planmäßig am Montag. Im Innenraum wich bereits die Einrichtung. Was sich genau bei Edeka Debrassine in den kommenden Wochen tun wird, berichtet Marktleiter Philip Müller auf Rückfrage: „Es steht eine Rundumerneuerung und Vergrößerung an.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .