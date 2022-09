Frisches Wasser aus Mertingen soll Notstand im nördlichen Kreis Augsburg verhindern

Plus Im Lechtal ist das Wasser für mehr als 10.000 Menschen knapp. Jetzt gibt es eine Idee, die deren Versorgung sichern könnte. Vorübergehend.

Das Wasser im Lechtal ist knapp. Das spüren die Gemeinden des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe, die aktuell nicht ungehindert neue Baugebiete erschließen können. In Ehingen stockt die Erschließung eines ganzen Baugebiets und auch in Nordendorf hat das Folgen.