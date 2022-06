Oldtimer fängt auf der B2 bei Nordendorf an zu brennen

Ein 48-Jähriger fährt mit seiner alten Corvette auf der B2 in Richtung Augsburg. Kurz hinter der Ausfahrt Mertingen schlagen plötzlich Flammen aus dem Auto.

Ein Oldtimer ist am Sonntag auf der B2 bei Nordendorf in Brand geraten. Der 48-jährige Fahrer war mit seiner Corvette gegen 13.25 Uhr von Donauwörth in Richtung Augsburg unterwegs und bemerkte kurz hinter der Ausfahrt Mertingen Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug,

Nur wenig später schlugen bereits die Flammen aus dem Fahrzeug. Der 48-Jährige stellte die Corvette sofort am rechten Straßenrand ab und sprang aus dem Auto. Die Feuerwehren aus Mertingen und Druisheim rückten an und löschten das inzwischen brennende Auto. Die rechte Spur musste für etwa vier Stunden gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro. (thia)