Power Paula mischt das Familienleben in Nordendorf auf

Lachen mit der "Power Paula": Zum 60. Geburtstag hatten sich die Nordendorfer Theaterspieler eine Komödie von Ulla Kling ausgesucht. Die Rechnung ging auf.

Der Saal im Bürgerhaus füllt sich mit Besuchern, die Akteure vor, auf und hinter der Bühne sind leicht angespannt und hier und dort wird noch an der Maske gefeilt. Gleich geht es los mit der bayerischen Komödie von Ulla Kling, "Power Paula", mit der sich der Theaterverein Nordendorf auf sein 60. Vereinsjubiläum einstimmt. Und so kam die Aufführung beim Publikum an.

Als sich der Vorhang hebt, ist im Hause der Familie Wiesbeck bereits eine Feier im Gange. Gereicht wird standesgemäß und wie in den 80er-Jahren topaktuell ein Gläschen "Kir Royal". Gerd Wiesbeck (Manfred Gundel) und seine Frau Jutta (Tanja Sulek), stoßen mit dem Immobilienmakler Otto Wimmer (Michael Tauch) und dessen Gattin Gunda (Hedwig Leib) auf den Erfolg ihr neuen Projekts an, als in Begleitung von zwei Polizisten (Elmar Leib und Lukas Stimpfle) die Power Paula (Beate Sailer) mit Schwung und Temperament in dieses noch etwas steife gesellschaftliche Ereignis platzt. Schnell wird klar, dass sie, die eigentlich Paula Dirnberger heißt und die Mutter von Jutta ist, aus dem Altenheim ausgebüxt nun samt ihrem Wellensittich Dino Obdach im Haus ihres Schwiegersohnes sucht.

Power und eine Prise Frechheit amüsieren in Nordendorf

Zum vollkommenen Entsetzen des Hausherrn taucht der Korken-Beni (Frank Leib) auf, der sich auf der Suche nach der Power-Paula ungeniert an der Hausbar der Wiesbecks bedient. Sohn Flori Wiesbeck (Manuel Langer) ist als Einziger ehrlich erfreut, dass seine Oma wieder da ist und nimmt sie kurzerhand zur Unterstützung in seinen "Liebesangelegenheiten" mit in die Disco: Er will die kecke Lilo (Verena Kloß) loswerden, da die hübsche Marlies Wimmer (Connie von Kobyletzki) bereits ein Auge auf ihn geworfen hat. Mit ihrer Power, einer Prise Frechheit, Witz und Charme gelingt es Paula, ihrem Schwiegersohn eine kleine Wohnung für sich und ihren Dino abzuschwatzen, ihren Enkel mit der richtigen Frau zu verloben und dem Korken-Beni Aussicht auf ab und zu ein warmes Bad zu geben. Dies ist dann der Grund, dass alle gemeinsam anstoßen, sich die leckeren Häppchen des Lieferservices (Evi Hofmann) schmecken lassen und ausgelassen feiern.

Das gesamte Team des Theatervereins Nordendorf freute sich über den Premierenerfolg mit der Komödie "Power Paula". Foto: Tom Rider

Spielleiter Gerhard Sailer ist stolz auf sein Spielerteam, das mit Souffleuse Elke Stimpfle, Inspizientin Sarah Stimpfle, den Technikern Malte Kloß, Christian und Nicolas Nern sowie der Maskenbildnerin Brigitte Kessinger das Publikum im stilvollen Ambiente der Bühne (gestaltet von Andreas Sulek und Michael Weglehner) zum Lachen bringt. Und das Publikum zeigte sich sehr angetan von der Aufführung.

Diese Stimmung im Saal des Bürgerhauses gibt es noch an zwei weiteren Wochenenden inklusive eines Gläschens "Kir Royal", das vom Cateringteam unter Catrin Sailer angeboten wird. Für die weiteren Vorstellungen am 12., 13., 18., 19. und 20. November gibt es Karten im Vorverkauf unter der Telefonnummer 0156/09642200, im Internet unter theaterverein-nordendorf.de und jeden Mittwochabend von 18 bis 20 Uhr im Bürgerhaus sowie an der Abendkasse. (AZ)