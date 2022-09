Theaterverein Nordendorf kehrt auf die Bühne zurück

Im 60. Jubiläumsjahr präsentiert die populäre Nordendorfer Laienbühne das Stück "Power Paula" und auf der Bühne neue Gesichter.

Zum Start in sein Jubiläumsjahr bringt der Theaterverein Nordendorf die Bayerische Komödie "Power Paula" von Ulla Kling auf die Bühne.

Vor 60 Jahren gründeten 13 Theaterbegeisterte den Verein mit dem Ziel, das Amateurspiel zu fördern, auszubauen und altes Kulturgut zu pflegen. Heute wie damals ist die Freude und Leidenschaft bei den mittlerweile über 140 Mitgliedern deutlich spürbar, wenn es darum geht, gemeinsam ein lustiges, unterhaltsames und abendfüllendes Theaterstück auf die Bühne zu bringen.

Rückkehr nach der Corona-Pause für den Nordendorfer Theaterverein

Die aktive Spielergruppe wächst ständig und so kommen auch immer wieder junge Spielerinnen und Spieler dazu. Und so geben auch bei diesem Stück gleich zwei neue und junge Spieler ihr Debüt, Lukas Stimpfle und Cornelia von Kobyletzki. Dabei können sie von der Erfahrung der weiteren zehn Spielerinnen und Spieler profitieren, aus denen Spielleiter Gerhard Sailer bei den Proben das Beste herausholen will. Die Bühne im Bürgersaal in Nordendorf ist schon so gut wie fertig und der Vorverkauf für die Karten läuft in bewährter Form über Mary und Elmar Leib.

"Wir sind echt happy, dass wir nach zwei Jahren Corona-Zwangspause jetzt im Jubiläumsjahr 2022/2023 wieder loslegen können", so Vorsitzender Frank Leib. "Wir können wieder voller Power und Schwung auf die Bretter, die für uns Theaterleute die Welt bedeuten."

Karten für die Premiere am 5. November und die weiteren Vorstellungen am 6., 12., 13., 18., 19. und 20. November gibt es immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr am Bürgerhaus und unter der Telefonnummer 0152 09642200 oder per WhatsApp. Auf der Homepage unter www.theaterverein-nordendorf.de gibt es weitere Infos zu den Aufführungen. (AZ)

