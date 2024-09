Festdekorationen aus Naturmaterialien

Der Naturpark Augsburg – Westliche Wälder feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Wer mitfeiern möchte, kann am Samstag, 5. Oktober, unter dem Motto „Naturhandwerk – Dekoration für besondere Anlässe“ mitmachen und aus natürlichen Materialien einzigartige Hingucker für die Geburtstagsparty und andere Feiern herstellen. Kräuterpädagogin Stefanie Hörl begleitet die Teilnehmenden beim Sammeln der Naturmaterialien, gibt Tipps und erzählt Wissenswertes zu den Fundstücken, aus denen Naturgirlanden und Einladungs- oder Tischkarten für die ganz persönliche Feier entstehen sollen. Teilnehmen können auch Kinder ab 6 Jahren. Treffpunkt ist das Naturpark-Häusle am Spielplatz, Oberschönenfeld. Los geht es um 14 Uhr. Die Veranstaltung dauert ungefähr zwei Stunden. Mitzubringen ist ein kleiner Korb. (AZ)

Naturmaterial Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vereinsjubiläum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Naturpark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis