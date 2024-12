Der Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt lockt mit Weihnachtszauber

Der Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt sorgt auch dieses Jahr für leuchtende Augen bei kleinen und großen Gästen. Am dritten Adventswochenende werden auf dem idyllischen Areal der Klosteranlage heimisches Kunsthandwerk, Geschenke und kulinarische Schmankerl präsentiert.

Auf dem Markt können die Besucherinnen und Besucher vom 13. bis 15. Dezember einiges entdecken. Für Familien gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Täglich kommt der Nikolaus zu Besuch: Am Freitag von 17.30 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr. Das weihnachtliche Clownstheater „Uff Tada - So geht‘s“ (Samstag, von 14.30 bis 15.15 Uhr) beim Christbaumverkauf der Bayerischen Staatsforsten auf dem Spielplatz ist für die jungen Besucher eine willkommene Attraktion. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Eine „Weihnachtliche Futterkrippe“ im Naturhauspark verzaubert Samstag und Sonntag, jeweils um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr und am Samstag um 16.30 Uhr, die gesamte Familie. Kinder ab acht Jahren können am Samstag und am Sonntag um 15 Uhr ihren eigenen Weihnachtsbaum schlagen.

Stimmungsvolle Konzerte der Alphornbläser finden am Freitag und Samstag um 18 Uhr statt. Das Adventskonzert „In dulci jubilo“ in der Klosterkirche (Samstag, 15 Uhr) soll die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken. Beim traditionellen Weihnachtssingen (Samstag, 17 Uhr) in der Schwäbischen Galerie kann jeder mit einstimmen. Auf dem Programm stehen noch weitere musikalische Darbietungen.

Das Museum Oberschönenfeld bietet außerdem Kurzführungen für Erwachsene durch die weihnachtliche Ausstellung „Wohntrends in Miniatur - Moderne Puppenmöbel von Bodo Hennig 1950 - 2000“. Samstag und Sonntag jeweils um 14, 15, 16 und 17 Uhr für circa 30 Minuten an. Während des Weihnachtsmarktes ist der Eintritt zu allen Ausstellungen des Museums frei.

Ein kostenloser Shuttle-Bus steht zur Verfügung

Jede halbe Stunde fährt ein kostenfreier Shuttle-Bus vom Bahnhof Gessertshausen über die Oberschönenfelder Straße und dem Margertshauser Bahnhof zum Weihnachtsmarkt. Am Freitag fährt der Bus in Gessertshausen von 16.19 bis 20.32 Uhr, am Samstag von 11.50 bis 20.08 Uhr und am Sonntag von 11.50 bis 19.26 Uhr. Kostenlose Parkplätze stehen am Weihnachtsmarkt nur begrenzt zur Verfügung. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.