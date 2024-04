Ostendorf

vor 16 Min.

Spitzmischling wird von anderem Hund angegriffen: Besitzerin ist schockiert

Plus Als Manuela Libal mit ihrem Hund Jerry am Ostermontag in Osterndorf spazieren geht, wird ihr Hund von einem anderen lebensbedrohlich verletzt.

Von Philipp Kinne

Der Spitzmischling Jerry ist nach dem Angriff eines anderen Hundes lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, wurde der Hund am Ostermontag bei einem Spaziergang in Ostendorf von einem anderen Tier angegriffen. Jerrys Besitzerin Manuela Libal ist schockiert. Sie geht davon aus, dass ihr Jerry von einem potenziell gefährlichen Hund der Rasse Kangal beinahe totgebissen wurde. In einem Flugblatt, das nun aushängt, fragt Libal: "Sollen wir wirklich zulassen, dass unsere Kinder einer solchen Bedrohung ausgesetzt sind?" Die Polizei prüft derzeit, ob eine Ordnungswidrigkeit im Raum steht.

Jerry wurde durch eine Attacke eines anderen Hundes beim Gassigehen schwer verletzt. Foto: Manuela Libal

Hund springt in Ostendorf über Zaun und greift an

Entscheidend dafür dürfte die Frage sein, ob sich der Besitzer des angreifenden Hundes falsch verhalten hat. Sein Tier sprang laut Polizei über einen Gartenzaun, als Manuela Libal zusammen mit einer Freundin und ihrem angeleinten Hund Jerry am Ostermontag an dem Gelände des Fischereivereins am Lechspitz vorbeikam. "Aus dem Gelände kam ein riesiger Hund, allem Anschein nach ein Kangal, und verbiss sich in unserem Hund. Er hatte das Tor des Geländes einfach übersprungen", erinnert sich Libal. Sie und ihre Freundin hätten noch versucht das Tier mit ihren Nordic-Walking-Stöcken zu vertreiben, seien aber gescheitert. Nach dem Angriff sei Jerry schwer verletzt in eine Tierklinik gebracht worden. Dort befindet er sich noch immer. "Er ist noch nicht über den Berg", sagt seine Besitzerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen