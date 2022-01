Interview

12:00 Uhr

Richtiger Umgang mit Hunden: "Kangal kann man nicht in Zwinger packen"

Plus Die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Caroline Zehnpfennig-Doleczik, spricht über den richtigen Umgang mit Herdenschutzhunden. Was sie vor der Anschaffung eines Welpen rät.

Frau Zehnpfennig-Doleczik, in der vergangenen Woche musste ein Hund in Nördlingen eingeschläfert werden, weil er seine Besitzerin angegriffen hatte. Haben Sie so einen Fall schon einmal erlebt?



Caroline Zehnpfennig-Doleczik: Ich glaube, das ist ein spezieller Fall. Das ist eine Hunderasse, die sehr autark arbeitet und die ganz bestimmter und äußert sachkundiger Haltung bedarf. Ich selbst habe so etwas nicht erlebt. Da müsste man genau wissen, was los war, aber das weiß ich nicht. Ich hatte selbst schon zwei Herdenschutzhunde aus zweiter Hand und man muss lernen, mit ihnen umzugehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen