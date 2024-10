„Die Uniform gab noch Respekt“: Polizeigeschichten aus den 1980er-Jahren

„Harry, hol schon mal den Wagen!“ Obwohl dieser Satz nie exakt so gesagt wurde, erinnern sich viele an die deutsche Fernsehkrimiserie „Derrick“ und diesen Spruch. Vor 50 Jahren wurde die erste Folge rund um den Münchner Oberinspektor Stephan Derrick ausgestrahlt. 1998 war schließlich Schluss, als der fiktive Ermittler nach 25 Staffeln zu Europol befördert wurde und sich von München verabschieden musste. Während die TV-Serie zwar unterhaltsam, aber erfunden ist, haben Maximilian Wellner und Hieronymus Schneider aus dem Landkreis Augsburg in der gleichen Zeit echte Polizeiarbeit erlebt. Sie erzählen von Höhen und Tiefen und davon, wie sich die Arbeit verändert hat.

