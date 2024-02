Stadtbergen

17:45 Uhr

Ukrainerinnen finden in Stadtbergen ein Zuhause - und eine ihren Traummann

Oksana Sadkovo mit ihren Kindern Yehar und Emilia und ihre Schwägerin Svitlana Ihnatenko (rechts im Bild) fanden Hilfe zur Selbsthilfe in Stadtbergen.

Plus Seit zwei Jahren ist Krieg in der Ukraine. Unter Millionen Geflüchteten ist eine junge Mutter, die sich wünscht: "Meine Kinder sollen wieder lächeln können."

Von Ingrid Strohmayr

In den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin der Ukraine den Krieg. Kurz darauf folgten die ersten Bomben- und Raketeneinschläge, dieser entsetzliche und menschenverachtende Krieg wütet bis heute, dem zweiten Jahrestag. Millionen von Menschen flüchteten aus ihrer Heimat, um ihr Leben und das ihrer Kinder zu retten. Allein im Landkreis Augsburg sind 2450 Kriegsflüchtlinge (Stand vom 16.2.2024) aus der Ukraine registriert, davon leben 580 in Unterkünften für Geflüchtete. In Stadtbergen sind es 190. Die meisten von ihnen lebten bei Gastfamilien, haben aber bereits eine eigene Wohnung gefunden - oder sogar noch mehr. So fand eine Alleinerziehende aus der Ukraine in Stadtbergen nicht nur freundschaftlichen Anschluss, sondern sogar den Traummann.

Ukrainerin floh über Berlin und Augsburg nach Stadtbergen



Eine der Ukrainerinnen, die in Stadtbergen leben, ist Mariia Melitopol (45) mit ihrer Tochter Marina (15), die nach fünf Tagen Flucht mit ihren Yorkshire-Terrier Nicki zuerst am Berliner Hauptbahnhof ankam. Die Englischlehrerin und studierte Chemikerin stammt aus Zaporizhzka/Saporischschja, Bomben fielen und die Einwohner wurden durch die Russen vertrieben. „Uns blieben nur unsere Unterlagen, etwas Kleidung und die Information, dass in Bayern die Chancen für einen Neuanfang gut sind“, berichtet Mariia.

