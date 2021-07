Gersthofen

18.07.2021

Fußball-Testspiel: Gersthofer Generalprobe wird abgebrochen

Plus Nach schwerer Verletzung ist in der 70. Minute Schluss. Ein Spieler trifft zweimal innerhalb einer Minute

Zum zweiten Mal wurde ein Testspiel des TSV Gersthofen abgebrochen. Nach dem Unwetter in Griesbeckerzell hat diesmal eine schwere Verletzung dafür gesorgt, dass die Landesliga-Generalprobe gegen den TSV Wertingen beim Stand von 3:0 vorzeitig beendet werden musste. Der SV Cosmos Aystetten unterlag in seinem letzten Spiel vor dem Landesliga-Auftakt beim Bayernligisten Schwaben Augsburg mit 1:2. Weiter in Torlaune befindet sich der TSV Dinkelscherben, der sich beim BC Schretzheim mit 8:1 durchsetzte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen