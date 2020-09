21:16 Uhr

Kleeblätter gehen auf Aufstiegskurs

Michael Vogele sichert mit zwei Treffern Derbysieg gegen Zusmarshausen. Mann des Tages ist aber Marco Spengler mit vier Toren. Täfertingen in Schalke-Manier

Im ersten Spiel nach der langen Corona-Pause ist der FC Horgau in der Fußball-Kreisliga Augsburg mit einem 2:0-Sieg gegen den TSV Zusmarshausen endgültig auf Aufstiegskurs gegangen. Weiter vorne dabei bleibt der SSV Anhausen nach dem 1:0 gegen den TSV Göggingen. Der TSV Täfertingen dürfte sich bei 0:8-Heimpleite gegen die SpVgg Lagerlechfeld vorgekommen sein, wie der FC Schalke 0:8 gegen den FC Bayern – chancenlos. Mann des Tages war Marco Spengler, der beim 4:3-Sieg der SpVgg Westheim in Schwabmünchen alle vier Tore erzielte.

Kissinger SC – TSV Dinkelscherben 6:3 (3:0). Auf dem Kunstrasenfeld in Kissing, wo die Zuschauer nur durch einen Zaun zuschauen durften, erwischten die Lila-Weißen eine erste Halbzeit zum Vergessen. Zweimal Andreas Lachner (32./43.) sowie Pascal Mader (42.) schossen einen komfortablen Vorsprung für den KSC heraus. Mit dem Rücken zur Wand warfen die Gäste vom Kaiserberg in den zweiten 45 Minuten alles nach vorne, Hakan Avci (49.) und Thomas Kubina (59.) brachten den TSV wieder auf 2:3 heran. Das Spiel stand nun auf der Kippe, Alexander Brecheisen verpasste allerdings per Kopfball den möglichen Ausgleich (67.), während die Hausherren nach einem Konter über Fabian Wrba den vierten Treffer nachlegen konnten (75.). Erneut keimte Hoffnung auf, als Julian Kania einen Strafstoß zum 3:4-Anschlusstreffer sicher verwandelte (75.). Doch der überragende Mader sorgte mit zwei späten Toren, einmal vom Elfmeterpunkt (85.) und einmal per Sololauf (90.+3), für die endgültige Entscheidung. (ilia)

TSV Schwabmünchen II – SpVgg Westheim 3:4 (1:2). Von Anfang an spürte man bei den Westheimern die Bedeutung dieses Spiels. Die Kobelkicker nahmen sofort das Heft in die Hand. Nach einem Abwehrfehler konnte Marco Spengler einen Querpass von Marius Dußler zum 0:1 verwerten (16.). Schwabmünchen zeigte sich wenig geschockt und glich in der 23. Minute aus. Sechs Minuten später führte Noah Waschkut einen Freistoß schnell aus und Torjäger Marco Spengler musste den Ball nur noch zum 2:1 einschieben. In der zweiten Halbzeit übernahm die SpVgg das Spiel komplett, versäumte aber, es auch deutlich zu gestalten. So musste man trotz 3:1 und 4:2 bis zum Ende zittern. Beide Treffer erzielte wiederum der überragende Marco Spengler (62. und 87.). Keeper Daniele Miccoli konnte den verdienten Sieg mit zwei guten Paraden festhalten. (oh-)

SSV Anhausen – TSV Göggingen 1:0 (0:0). In der über weite Strecken zerfahrenen Partie konnten die Gastgeber gegen den Tabellennachbarn drei wichtige Punkte im Anhauser Tal behalten. Die Geschichte der ersten Hälfte ist schnell erzählt. Es gab auf beiden Seite keine einzige nennenswerte Torchance, sodass es zur Pause verdientermaßen beim torlosen Unentschieden blieb. Im zweiten Durchgang nahm die Begegnung dann etwas mehr Fahrt auf. Zunächst war es Göggingens Maximilian Lippert, der nur die Unterkante der Latte traf (48.), im Gegenzug stand der Innenpfosten des Gästetores einer möglichen Führung der Heimelf im Weg (49.). Nach einer der wenigen sehenswerten Kombinationen erzielte Tobias Wieser freistehend vor dem Gästekeeper den entscheidenden Treffe (62.). Die Gäste versuchten in der Folge alles, um wenigstens einen Punkt zu ergattern, hatten jedoch nicht die Mittel, um die sattelfeste Anhauser Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. (zer)

TSV Täfertingen – SpVgg Lagerlechfeld 0:8 (0:5). Nicht der Auftakt, den der TSV sich vorstellte. Die Gäste aus Lagerlechfeld waren von Beginn an in allen Belangen weit überlegen und kamen auch zu einem in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg. Bereits nach acht Minuten traf Spielertrainer Daniel Raffler zur Führung und nach einem Blackout zwischen der 20. und 25. Minute, als Daniel Berkmann, Yannic Tauscher (24.) und Timo Kirchmeyer (25.) auf 4:0 stellten, war das Spiel endgültig entschieden. Die Gäste kannten keine Gnade und erhöhten durch Berkmann (45.), Tauscher (48.), Raffler (53.) und Alexander Kosmak (85.) zum Kantersieg gegen einen überforderten TSV. (kabö)

FC Horgau – TSV Zusmarshausen 2:0 (0:0). Nach der über zehnmonatigen Corona-Zwangspause kam es beim Re-Start der unterbrochenen Kreisliga-Saison 2019/2020 gleich zum Rothtal-Derby. Im ersten Durchgang fand die Heimelf vor 170 Zuschauern noch überhaupt nicht zu ihrem kontrollierten Offensiv-Spiel über die schnellen Außenspieler. Einzig die Gäste kamen durch einen Weitschuss von Christian Wink und einem Torschuss von Robert Wruck dem Heimgehäuse näher. Auch zu Beginn tat sich die Heimelf schwer und kam nur langsam in die Gänge. Das änderte sich in der 71. Minute: Eine schöne Flanke von Severin Blochum verwandelte Maximilian Vogele zur viel umjubelten Führung der Kleeblätter. Danach war es wiederum Maximilian Vogele der einen Konter über seinen Bruder Michael und Fabian Tögel zum 2:0-Endstand abschloss. Die letzte Großchance, ein Freistoß von Linksfuß Severin Blochum, entschärfte Gästekeeper Raif Husic bravourös. (tög)

